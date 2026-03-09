＜妻の評価＞旦那が育休明けで仕事に復帰するとき、職場に菓子折りを持っていくべき？やりすぎ？
みなさんは育休明けに職場復帰する際に、職場にどのような挨拶をしたでしょうか。言葉で感謝の気持ちを伝えつつ、みんなで食べられるお菓子を持って行ったママもいるでしょう。ママスタコミュニティにも、旦那さんが半年の育休を取ったという投稿者さんから、質問が寄せられました。旦那さんが職場復帰するにあたって、職場の人たちに「菓子折りを持って行くべきか」と悩んでいるようです。
『先週から仕事復帰していて、復帰するときに「半年も休みをもらったんだから菓子折りを持って行けば？」と言ったら「職場の人たちはみんな仲良くていい人だから大丈夫だよ」だって。私は非常識じゃない？ と思ったんだけど、気にしすぎですか？』
投稿者さんとしては半年も育休を取っていたのだから、職場に菓子折りを持って行くほうがいいと考えて旦那さんに伝えたものの、旦那さんからは断られたそう。そして「菓子折りを持って行かないのは非常識ではないのか」と気にしています。
礼儀として菓子折りはあったほうがいい！
『うちは1ヶ月育休を取ったけど、お菓子は持って行ったよ。個人的にだけど、持って行くほうが悪い印象はないのかなと思う』
『旦那も2ヶ月間育休を取ったので、復帰の日はお菓子を持っていくように言って、実際持って行かせたよ。気持ちを物で表すのって、節目節目で大事なことだと思っている』
『特にみんなに迷惑をかけているであろう育休明けなど、挨拶と手土産くらいは用意しないと居心地が悪い気がするけどな』
職場に菓子折りを持って行くことについて、ママたちからは「持って行ったほうがいい」というコメントが寄せられていました。実際に体験談として、自身の育休からの職場復帰はもちろん、旦那さんの職場復帰のときにもお菓子を持たせたという声がありました。育休中、旦那さんが担っていた仕事は他の人が担当してくれていたでしょうし、育休中とは言え、仕事を休んでいたことに違いはありません。育休は社員の権利だとしても、「職場に迷惑をかけたことや、育休を取らせてもらったことへのお礼を形で表す」ということを大事にしているママたちのコメントがありました。
職場や業種によっては菓子折り不要？
『職場の雰囲気とか風土の違いもあるけど、男女差が大きいと思うわ。菓子折り文化が強い職場でもこれが女性なら気が利かないってなるけど、男性にはほぼ誰も思わないだろうな』
『うちの旦那は営業マンだからそういうときは絶対に持って行くよ。業種にもよるよね』
『「あいつ、半年休んでお菓子のひとつもないのか！」という人は少ない気がする。それよりは半年休みをもらった感謝をきちんと伝えて、仕事で返したらいいと思うよ』
もしかしたら旦那さんの職場では男性も育休を取得することが当たり前で、他の先輩たちも職場復帰のときに、菓子折りを持ってきていなかったのかもしれません。普段から手土産だったり、出張や旅行のお土産などを渡し合ったりするのが当たり前な雰囲気でなければ、旦那さんも「誰もそんなことはしていないし、わざわざ菓子折りを持って行くなんて」と考えている可能性はありますね。また、お菓子を持って行ってもあまり喜ばれない職場もあるかもしれません。ただ「職場でそういう風習が禁止されていない限り、挨拶の菓子折りをもらって嫌な気持ちになる人はいない」という意見もあり、持って行くほうが無難という見方もできますね。
ほかにも育休をもらった感謝の気持ちやこれから仕事を頑張るという挨拶は、そうした菓子折りを持って行くよりも、「実際の仕事で伝えていったらいい」という意見も寄せられています。旦那さんがそのあたりをどのように捉えているのか、職場の雰囲気などをヒアリングして、菓子折りを持たせるかどうかを決めてもいいのではないでしょうか。
妻としての体裁を保つために用意する、戦略派
『無理やり持たせるわ。旦那の体裁というより自分のために』
『用意しなかったらお局様に「奥さんがしっかりしていないのね〜」なんて旦那さんのわからないところで陰口ネタにされかねない』
『ネットでお菓子の詰合せくらい買えるんだから、あなたがポチッとしてやればいいんじゃない？ 旦那さんは用意するのが面倒なんだよ。現物があれば持って行くよ』
旦那さんが職場復帰明けで菓子折りを持って行けば、職場における旦那さんの株が上がる可能性もあるでしょう。「気の利く人だな」「育児にも協力的で職場にも配慮できる」といった、人間的な評価にも繋がるのではないでしょうか。「妻が持って行けと言うので……」と旦那さんがこぼしたら、「しっかりしている奥さん！」と投稿者さんの株も上がるはず。逆に言えば、菓子折りを持って行かないことで、旦那さんだけでなく投稿者さんに対するイメージも悪くなってしまう可能性もゼロではないでしょう。
旦那さんは菓子折りを持って行きたくないというよりは、自分や妻がどうみられるかを深く考えていなかったり、自分で用意するのが面倒だったりするだけではないでしょうか。そこまで妻がお膳立てしなければいけないのかという思いもあるかもしれませんが、「これを職場に持って行って」と投稿者さんが用意した菓子折りを渡せば、きっと職場に持って行くでしょう。後から「やっぱり菓子折りを持たせればよかったな」と後悔しないためにも、投稿者さんはパパッとお菓子を用意して、旦那さんに持って行くように伝えてもいいかもしれませんね。やらずに損する可能性があることは、たいした労力でなければやってしまったほうが楽です。
文・AKI 編集・有村実歩