AAA宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太、20周年記念ファンミ開催 3人でハグし「AAAを続けていけたら」と噛み締める 追加公演も決定
男女パフォーマンスグループAAAの宇野実彩子、與真司郎、末吉秀太が8日、デビュー20周年を記念したファンミーティング『AAA 20th Anniversary - Always, All Around -』を、東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催した。満員のファンの前で20年間の感謝を伝え、今年2月から愛知、神戸、東京と巡ってきたファンミーティングツアーを締めくくった。また、4月29日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで開催となる追加公演も発表された。
【イベント写真】ファンの近くまで行き…交流をした宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太
AAAは、2005年にメジャーデビュー。デビュー10周年の2015年には7ヶ月連続シングルリリース、全国アリーナツアー、初のアジアツアー、野外ライブなど精力的に活動。2016年以降は毎年ドームツアーを実施すると、2018年からは3年連続で4大ドームツアーを開催した。
2020年1月に同年12月末での活動休止を発表し、休止前のラストツアーとなる『AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-』は、コロナの影響により翌2021年に延期し開催。男女グループ初の6大ドームツアーを成功させた。
本ファンミーティングツアーは、AAAとしては、2021年に実施した6大ドームツアー以来、約5年振りのイベントとなり、宇野実彩子、與真司郎、末吉秀太の3名が参加。
イベント冒頭、大歓声に包まれながら登場した3人。宇野は「みんなの顔がしっかり見えているよ！お待たせ！」と満面の笑みを見せる。與は「皆さん心配かけたことも沢山あると思うんですけど、盛り上がっていきましょう！」とファンへのメッセージを投げかけた。末吉は「みんなを笑顔にするぞー！」と叫んだ。
今日の会場となったLINE CUBE SHIBUYAは、2023年に與がLGBTQの発表を行った特別な場所。宇野は「ここって思い出の場所でしょ？」と與に振ると、與は「思い出の大事な場所にまた来れてうれしい。この2人最高でしょ！」と3人でハグをする一幕もあり、会場を沸かせた。
MCにお笑いタレントX-GUNの西尾季隆を迎え、西尾は「今日はどれだけ声を出してもいいですから」と呼びかけると、與は「最後に会った時は声出せなかったもんね」と2021年にコロナ禍で開催されたドームツアーを回顧。宇野は「今日は声出し放題ですよ！」と煽った。
事前に募集した観客からの質問に答えるコーナーや、ワードやジェスチャー当てなどのゲームコーナーが行われた。3人の仲の良さや素な表情が引き出され、終始和やかな雰囲気に包まれた。
イベントの終盤、「みんなの近くにいくよ〜！」と客席最上部に3人が登場。会場からは地鳴りのような歓声が注がれ「LIFE」「NEW」など、AAAの代表曲を歌唱しながら、会場の隅々まで、客席を練り歩くサプライズ演出も盛り込まれた。AAAの楽曲に合わせて会場全体で歌い踊り、今日一番の一体感が生まれた。宇野は「最高〜！1つになりました！」と興奮した様子で答えた。
イベントの最後、宇野は「本当に皆さんが守ってくださって20周年を迎えることが出来ました」と感謝の言葉を吐露。與は「皆さんが応援してくれる限り、AAAを続けていけたらと思っています」と噛み締めるように語ると、末吉は「今、動いています！」と力強く呼びかけた。
4月29日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで開催となる追加公演も発表された。また、與は、4月からアーティスト活動再開後初となるZeppツアー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR 2026 - THIS IS HOW I AM -』を控えるなど、ソロ活動にも精力的に活動を続けていく。
■『AAA 20th Anniversary - Always, All Around -』追加公演
日時：4月29日（水）
1部 午後1時開場／午後2時開演
2部 午後5時30分開場／午後6時30分開演
場所：東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN
AAAは、2005年にメジャーデビュー。デビュー10周年の2015年には7ヶ月連続シングルリリース、全国アリーナツアー、初のアジアツアー、野外ライブなど精力的に活動。2016年以降は毎年ドームツアーを実施すると、2018年からは3年連続で4大ドームツアーを開催した。
2020年1月に同年12月末での活動休止を発表し、休止前のラストツアーとなる『AAA DOME TOUR 15th ANNIVERSARY -thanx AAA lot-』は、コロナの影響により翌2021年に延期し開催。男女グループ初の6大ドームツアーを成功させた。
本ファンミーティングツアーは、AAAとしては、2021年に実施した6大ドームツアー以来、約5年振りのイベントとなり、宇野実彩子、與真司郎、末吉秀太の3名が参加。
イベント冒頭、大歓声に包まれながら登場した3人。宇野は「みんなの顔がしっかり見えているよ！お待たせ！」と満面の笑みを見せる。與は「皆さん心配かけたことも沢山あると思うんですけど、盛り上がっていきましょう！」とファンへのメッセージを投げかけた。末吉は「みんなを笑顔にするぞー！」と叫んだ。
今日の会場となったLINE CUBE SHIBUYAは、2023年に與がLGBTQの発表を行った特別な場所。宇野は「ここって思い出の場所でしょ？」と與に振ると、與は「思い出の大事な場所にまた来れてうれしい。この2人最高でしょ！」と3人でハグをする一幕もあり、会場を沸かせた。
MCにお笑いタレントX-GUNの西尾季隆を迎え、西尾は「今日はどれだけ声を出してもいいですから」と呼びかけると、與は「最後に会った時は声出せなかったもんね」と2021年にコロナ禍で開催されたドームツアーを回顧。宇野は「今日は声出し放題ですよ！」と煽った。
事前に募集した観客からの質問に答えるコーナーや、ワードやジェスチャー当てなどのゲームコーナーが行われた。3人の仲の良さや素な表情が引き出され、終始和やかな雰囲気に包まれた。
イベントの終盤、「みんなの近くにいくよ〜！」と客席最上部に3人が登場。会場からは地鳴りのような歓声が注がれ「LIFE」「NEW」など、AAAの代表曲を歌唱しながら、会場の隅々まで、客席を練り歩くサプライズ演出も盛り込まれた。AAAの楽曲に合わせて会場全体で歌い踊り、今日一番の一体感が生まれた。宇野は「最高〜！1つになりました！」と興奮した様子で答えた。
イベントの最後、宇野は「本当に皆さんが守ってくださって20周年を迎えることが出来ました」と感謝の言葉を吐露。與は「皆さんが応援してくれる限り、AAAを続けていけたらと思っています」と噛み締めるように語ると、末吉は「今、動いています！」と力強く呼びかけた。
4月29日に東京・TACHIKAWA STAGE GARDENで開催となる追加公演も発表された。また、與は、4月からアーティスト活動再開後初となるZeppツアー『SHINJIRO ATAE LIVE TOUR 2026 - THIS IS HOW I AM -』を控えるなど、ソロ活動にも精力的に活動を続けていく。
■『AAA 20th Anniversary - Always, All Around -』追加公演
日時：4月29日（水）
1部 午後1時開場／午後2時開演
2部 午後5時30分開場／午後6時30分開演
場所：東京・TACHIKAWA STAGE GARDEN