若さを保つチャンス！ド忘れは決して悪いものではない理由とは！？【脳の話】

ど忘れは脳の老化現象なのか？ ど忘れは若々しさと創造力を保つチャンス 知っているのに思い出せないのが「ど忘れ」です。「確かに知っている」という感覚はあるのに、思い出せないわけですから、もどかしい思いをしますし、頭に靄もやがかかったような気分になります。「確かに知っている」という感覚を「既知感」と呼びます。最初から知らないと確信をもてる場合は、思い出しようがないので、何も感じません。ところが、既知感があって思い出すことができないと、モヤモヤして、自分の記憶力に対する信頼すら揺らいでしまいかねません。記憶がよみがえるときには側頭葉が関与していることがわかっています。前項で話したように、記憶が蓄えられている側頭葉に向かって、前頭葉から「こういうものが欲しいんだけど」といった信号がいきます。既知感は記憶の読み出しの最初のステップです。既知感から読み出しへのバトンタッチがうまくいかないときに、ど忘れが生じるのです。ど忘れをすると確かにイライラします。でも、思い出そうとしているとき、脳が活性化している感覚があることも事実です。一生懸命思い出そうとするなかで、脳がさまざまな手段を総動員していると感じます。実は、一生懸命思い出そうとすることは、創造のプロセスに似ています。ど忘れを思い出したときや新しいものを生み出したときは、同じように「やった！」という高揚感があります。ど忘れを老化現象と決めつけて思い出すことを諦めずに、なんとか思い出そうと頑張れば、いつまでも若々しい創造力を保てるかもしれません。【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 脳の話』著：茂木健一郎