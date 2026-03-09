リアーナのLA自宅に向け発砲、容疑者を拘束
米ロサンゼルス・タイムズ紙によると、現地時間8日、リアーナとA$AP Rockyが暮らすビバリーヒルズの自宅に向けて複数発の銃弾を発射した疑いで、女性が逮捕された。事件当時、リアーナは自宅にいたという。負傷者は報告されていない。
ロサンゼルス市警の広報担当者によると、警察は午後1時21分ごろに銃声の通報を受けて現場に出動し、30歳の女性容疑者を拘束した。
リアーナの代理人は、ローリングストーンのコメント要請に対し、現時点で回答していない。
警察によれば、容疑者は車内からカップルの自宅に向けて複数回発砲した。少なくとも1発の弾丸が家屋の側面を貫通したという。ロサンゼルス・タイムズ紙は、現場の無線記録として、自宅ゲートの向かい側の路上に停められた車から少なくとも「10発」の銃弾が発射されたと伝えている。
発砲の動機は現時点では不明。事件当時、A$AP Rockyや2人の子どもを含め、ほかに誰が自宅にいたかも明らかになっていない。
from Rolling Stone US
