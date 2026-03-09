口座開設するならネット証券のポイント還元率を確認しよう！大手ネット証券4社のポイントサービスの違いとは！？【眠れなくなるほど面白い 図解 新NISAの話】

投資で貯まったポイントは投資に

ネット証券はポイントの還元率も確認したい

ネット証券での口座開設は、ポイントサービスが充実しているのもメリットの1つです。クレジットカードを使って投資信託を購入すると、積立額の一定割合がポイントとして還元されます。また、積み立て時ほど還元率は高くありませんが、投資信託を保有している間は、その残高に応じてポイントが貯まります。したがって金融機関を選ぶときは、「クレカ積立」と「投資信託保有残高」の還元率も同様に確認するようにしましょう。ポイントは新規口座開設時やNISA以外の取引でも発生することが多いので、これも合わせてチェックしておきたいものです。

1つ注意しておきたいのが、貯められるポイントの種類が各証券会社で異なること。そのため、普段から使っているポイントやクレジットカードを基準にして選ぶのも、1つの方法といえるでしょう。

ポイントはショッピングで使うだけでなく、投資信託や株式を購入するためにも使えます。ポイントをさらに投資に回すことで、運用額を効率的に増やしていくことが可能なのです。また、積立額で得たポイントだけでなく、普段使いの買い物で貯めたポイントを投資に使える証券会社もあるため、どこでポイントが使えるか確認しておきましょう。

貯まる/使えるポイントは証券会社で異なる

貯まったポイントで投資

【出典】『眠れなくなるほど面白い 図解 新NISAの話』著：伊藤亮太