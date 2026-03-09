佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の9日の天気をお伝えします。



「最低気温（午前6時時点）」

9日朝は各地で寒い朝となりました。内陸の地域では特に冷え込み、最低気温は朝倉市で0℃、八女市で0.2℃と、2月上旬から中旬並みでした。



「久留米市の気温変化」

気温の変化が大きくなっています。8日の朝から日中にかけては12℃気温が上がりました。そこから、9日の朝にかけて11℃下がりました。このあと昼にかけてまた12℃ほど上がる予想です。体にも大きな負担がかかり、特に自律神経が乱れやすくなります。半身浴やストレッチでリラックスして、睡眠をしっかりとるようにしましょう。



「気温はどうなのか？」

最高気温は8日と同じくらいでしょう。各地で12℃前後です。冷たい北風が強めに吹くので、数字より寒く感じられるかもしれません。



「天気の予想」

晴れたり曇ったり変わりやすい天気でしょう。福岡地方と北九州地方では夜遅くに、にわか雨の可能性があります。お帰りが遅くなる方は折りたたみの傘があると安心です。



「花粉情報」

風が強めに吹くため、花粉も飛びやすいでしょう。各地で“極めて多い”予想です。



「なのか間予報」

今週は晴れる日が多いでしょう。気温は平年並みか低い日が続きますが、週末はよく晴れて寒さも和らぐので、お出かけ日和になりそうです。