＜大相撲三月場所＞◇初日◇8日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】“ざんばら髪”でモデル体型のイケメン力士（全身）

大相撲三月場所の初日、幕下の土俵に現れた一人の若手力士にファンの熱視線が注がれた。まだマゲを結えない「ざんばら髪」をなびかせるその姿に「俳優さんみたい」「スタイルもいい」「きれいな顔してる」などの反響が相次いだ。

同郷対決となった熱戦は、土俵際の劇的な逆転技で決着。館内を大いに沸かせた。幕下十五枚目・竜翔（追手風）が、幕下十五枚目・花の富士（伊勢ヶ濱）をうっちゃりで下し、白星発進を決めた一番。

竜翔は身長186.0センチ、体重120.0キロ。花の富士とは同じ熊本県宇土市出身という「宇土対決」だ。竜翔が土俵に上がると、その端正な顔立ちと、186センチの長身が映えるモデルのようなスタイルに、ABEMAの視聴者からは「きれいな顔してる」「顔小さっ」「ざんばらが素敵」とコメントが相次いだ。

一度目の立ち合いは竜翔がつっかけるも、二度目は鋭く当たった両者。すぐに激しいまわしの探り合いとなり、土俵中央でがっぷり四つに組む膠着状態が続いた。互いにまわしを引き付けて投げを打ち合う力のこもった展開となったが、最後は花の富士が体を入れ替えて、竜翔が土俵際に追い詰められる展開に。

しかし、竜翔が徳俵に足をかけた土俵際、一瞬の隙を突いて体を入れ替え、鮮やかな「うっちゃり」を披露。花の富士の体が空中で入れ替わる劇的な幕切れに、館内からは地鳴りのような歓声が上がった。逆転を許した花の富士は、土俵下で「やられた！」とばかりに潔く苦笑い。そのスポーツマンシップ溢れる様子に、視聴者からも「笑っちゃってるじゃん」「これは笑ってしまう」といった反応が寄せられた。

一方、劇的な勝利を挙げた竜翔に対して「乱れ髪も素敵」「美形」「声援凄い」といった声に加え、「いい取り組み」「土俵際でくるん」とその確かな技量を称える声も目立った。（ABEMA／大相撲チャンネル）