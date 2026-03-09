資産7億円の桐谷さん、保有株の優待品を紹介「今日届いたのは」
株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が7日、自身のXを更新。優待品を含めて保有株を写真付きで紹介した。
【写真】こんなの貰えるの！？桐谷さんが喜んだ豪華な優待品
保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「お昼に出かけようとしたら、宅急便。今日届いたのはキューピーの優待品。右上は、ホテルの控え室で頂いた今半の豪華弁当。女流棋士の島井二段らがトークショーを聞きに来て、控え室にお土産を持ってきてくださいました。帰り、遠回りして品川駅へ付き合ってくださったので、私の看板の前でパチリ」と、優待品や講演会で食べた弁当を紹介。
気になる優待品はドレッシングやマヨネーズなどの詰め合わせとなっている
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。
【写真】こんなの貰えるの！？桐谷さんが喜んだ豪華な優待品
保有株や優待品などを紹介している桐谷さんだが、今回は「お昼に出かけようとしたら、宅急便。今日届いたのはキューピーの優待品。右上は、ホテルの控え室で頂いた今半の豪華弁当。女流棋士の島井二段らがトークショーを聞きに来て、控え室にお土産を持ってきてくださいました。帰り、遠回りして品川駅へ付き合ってくださったので、私の看板の前でパチリ」と、優待品や講演会で食べた弁当を紹介。
気になる優待品はドレッシングやマヨネーズなどの詰め合わせとなっている
桐谷さんは365日株主優待と配当で生計を立てる投資家。25歳でプロ棋士に。57歳で引退した。バブル絶頂期の1984年に株を始め、バブル崩壊やITバブル、リーマンショックなど相場の浮き沈みを経験。資産は現在7億円とされる。