９日に放送されたＮＨＫ連続テレビ小説「ばけばけ」では、久々に錦織（吉沢亮）が登場した。

トキ（高石あかり）とヘブン（トミー・バストウ）の息子は勘太と名付けられ、ヘブンは溺愛。丈（杉田雷麟）や正木（日高由起刀）らに、毎日勘太のいいところを言わせていた。

そんな勘太とトキと家族になるために、先延ばしにしていた戸籍問題がついに進展。役所の説明によると、トキと勘太が英国籍になった場合はヘブンの遺産はすべて英国にいくとし、ヘブンが日本籍になった場合は、ヘブンは自由に外国へ行くことはできなくなると説明される。

この日の最後、ヘブンが決意を固めたシーンから突如、錦織が激しくせき込むシーンに切り替わった。相変わらず吐血しており、ゴミ箱には血のついたちり紙ばかりが捨てられていた。そんな錦織の顔はゲッソリとやつれており、重い病であることは明らかだ。

「あさイチ」朝ドラ受けでも、錦織の激ヤセぶりに３人は心痛。大吉は「錦織さん、痩せてたねえ」とビックリ。華丸も「病院行ったのかな。ずっとあそこに座ってない？」。大吉は「吉沢亮さんの役者魂というか、ちょっとやせすぎじゃない？」と心配するほどで、鈴木奈穂子アナも「あんなに痩せられるもんですか？」と驚きの声を上げた。

ネットも「週明けからつらい」「役者の吉沢さん尊敬しかない」「やっぱり…本当に病気なのかと思ってしまった。尋常じゃない」などの声の他、弟の丈についても「丈くんは知らないんだろうなあ、錦織さんのこと」「あと丈は多分知らないんだろうな…」「錦織さんは丈くんに己の病状を知らせていないと思う」などの声が上がっていた。