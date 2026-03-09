ＱＰＳホールディングス<464A.T>は続落。前週末６日取引終了後、スカパーＪＳＡＴホールディングス<9412.T>傘下のスカパーＪＳＡＴ、ミツウロコグループホールディングス<8131.T>、ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホールディングス<8725.T>傘下の三井住友海上火災保険の３社を割当先とする新株式発行を実施すると発表した。



発行価格は１株２０８８円。調達資金約１５２億円（手取り概算額）は小型ＳＡＲ衛星の３６機体制の早期実現に向けた設備投資（衛星の製造・打ち上げ費用）に充てる。スカパーＪＳＡＴとはこれまでの事業面での連携を更に深める狙いがある。ミツウロコＧ、三井住友海上ともさまざまな協業の形を目指していく方針。今後の事業展開への期待が高まる一方、目先は株式価値の希薄化を懸念する見方から売られているようだ。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS