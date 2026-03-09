日本駐車場開発<2353.T>は反落している。前週末６日の取引終了後、２６年７月期第２四半期累計（８～１月）の連結決算を発表した。売上高が１９９億９００万円（前年同期比８．１％増）、営業利益が４４億３１００万円（同６．３％増）だった。あわせて取得総数６００万株（自己株式を除く発行済み株式総数の１．８９％）、取得総額１５億円を上限とする自社株買いを行うと開示したものの、市場全体がリスクオフムードのなか、これらを手掛かり視して買い向かう姿勢は限られた。



１月中間期は駐車場事業とテーマパーク事業の売上高と営業利益は過去最高となった。月極駐車場の紹介依頼が増加したほか、遊園地や宿泊施設の利用者が増えた。自社株買いは取得期間を３月２３日から５月３１日までとし、東京証券取引所における市場買い付けで実施する。



出所：MINKABU PRESS