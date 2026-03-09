まぶたが重いのは『眼瞼下垂』？ 原因と効果的な鍛え方【医師解説】

まぶたが重い、視界が狭い、夕方になると目が開きにくい──その原因は、加齢による“まぶたの筋力低下”かもしれません。放置すれば頭痛や肩凝り、見た目の変化につながることも。眼瞼下垂（がんけんかすい）の原因と予防、まぶたの鍛え方を酒井形成外科の酒井先生がわかりやすく解説します。

※2025年12月取材。

監修医師：

酒井 倫明（酒井形成外科）

1985年昭和大学（現・昭和医科大学、以下同）医学部卒業、昭和大学大学院入学、恵寿総合病院外科。1987年昭和大学病院（現・昭和医科大学病院、以下同）麻酔科、1988年自治医科大学附属病院整形外科、1989年昭和大学病院形成外科、東京逓信病院皮膚科・形成外科、前橋赤十字病院形成外科、1990年昭和大学藤が丘病院（現・昭和医科大学藤が丘病院）形成外科、1991年昭和大学病院形成外科、東大和病院形成外科部長、1995年酒井形成外科開業。日本形成外科学会専門医、日本形成外科学会領域指導医、美容外科分野指導医、医学博士、昭和大学非常勤講師、千葉大学非常勤講師。

眼瞼下垂の原因は？ 加齢と筋力の衰え？

編集部

眼瞼下垂の主な原因は何ですか？

酒井先生

最も多い原因は、まぶたを持ち上げる「眼瞼挙筋（がんけんきょきん）」や、その筋肉を支える腱膜（けんまく）のゆるみです。加齢に伴う筋力低下や組織の弱まりが大きく関係しています。また、長年のコンタクトレンズ使用、まぶたをこする癖、アレルギー性結膜炎などの慢性炎症も腱膜を傷つけ、眼瞼下垂を引き起こします。

編集部

いろいろな原因があるのですね。

酒井先生

そもそも東アジアの人は、まぶたの構造が影響して眼瞼下垂になりやすく、逆に欧米人は比較的なりにくいといわれています。さらに、スマートフォンや読書などで下を向く時間が長い現代人の生活も、まぶたを持ち上げる筋肉の衰えにつながります。従来は60代以降で気をつける症状でしたが、上や真正面を見る習慣が減ったことにより、近年では40～50代でも増えてきています。

編集部

若い人でも起こるのですか？

酒井先生

比較的少ないものの、起きることがあります。特に、ハードコンタクトレンズの長期使用者やアレルギー持ちの人、パソコン・スマートフォンで目を酷使している人は、若年でも発症する可能性があります。

編集部

本人の自覚がないまま発症していることもあるのでしょうか？

酒井先生

あります。まぶたが少しずつ下がるため症状がわかりにくく、「最近疲れやすい」「視界が狭い」「『眠たそう』と言われるようになった」といったサインで初めて異変に気づく人が多いですね。

編集部

なぜ、まぶたを持ち上げる機能が衰えると、おでこのしわが増えるのでしょうか？

酒井先生

まぶたが上がりにくくなると、本来まぶたを持ち上げる眼瞼挙筋だけでは目を十分に開けられなくなるからです。体は代わりに、おでこの筋肉（前頭筋）を使って無理に目を開けようとし、その結果、額に横じわが深く刻まれやすくなります。見た目の変化から眼瞼下垂に気づくケースも少なくありません。

眼瞼下垂を放置すると、こんなリスクがある

編集部

眼瞼下垂を放置すると、どうなりますか？

酒井先生

視界が狭くなり、眼精疲労が悪化します。また、運転時の集中力が落ちたり、夕方になると物が見えづらくなったりと、生活の質が大きく低下します。

編集部

そのほかには、どんな影響がありますか？

酒井先生

まぶたが十分に開かないと、正面を見ようとするたびに首を後ろへ反らして視界を確保しようとします。この不自然な姿勢が続くことで、首の後ろに負担がかかり、慢性的な首凝りや肩凝りにつながることがあります。

編集部

見た目の変化もありますか？

酒井先生

あります。まぶたが下がると表情が眠そうに見えたり、疲れた印象になったりするため、見た目に悩む人も少なくありません。特に、接客業など人と接する職業では、本人はしっかり対応しているつもりでも「ぼんやりしている」「やる気がなさそう」と誤解され、上司やお客さんに不快な印象を与えてしまうこともあります。このように、眼瞼下垂はコミュニケーションに影響する場合もあるのです。

編集部

いろいろなデメリットがあるのですね。

酒井先生

はい。ほかにも階段や段差でのつまずき、車や自転車を運転する際の視認性の低下など、思わぬ事故のリスクが高まります。「もしかして眼瞼下垂かも……」と思ったら、早めに医療機関を受診してください。

どうやって鍛えればよいのか？ 予防策は？

編集部

まぶたの筋肉は鍛えられるのでしょうか？

酒井先生

眼瞼挙筋を鍛えるトレーニングはありますが、加齢や腱膜のゆるみが原因の眼瞼下垂では、大きな改善は期待しにくいのが実情です。軽度の症状や予防には役立つものの、根本改善には限界があります。

編集部

軽度以外は、病院での治療が必要になるのですか？

酒井先生

眼瞼下垂の治療は手術が中心です。手術は比較的シンプルで、安全性も高く、患者さんは「痛そう」「仕事を休まないといけないかも」と負担を心配しますが、大きな負担なく受けられるケースがほとんどです。眼瞼下垂のトレーニングをしてもあまり効果が見られないなら、適切な時期に手術を検討することをおすすめします。

編集部

自宅でできるトレーニング法を教えてください。

酒井先生

「軽く目を閉じる→眉を動かさずにまぶたをゆっくり開閉する」という動きを1日10～20回おこないましょう。眉を使わず、まぶただけで目を開閉することがポイントです。また、スマートフォンやパソコンの作業中は1時間に1回、しっかりまばたきをして、まぶたをストレッチするのも効果的です。今紹介したトレーニングをしてもあまり効果が見られない場合は、早めに医療機関を受診するようにしましょう。

編集部

日常生活での予防法はありますか？

酒井先生

まぶたを強くこすらない、アレルギーの治療を早めにおこなう、コンタクトレンズの長時間使用を避ける、睡眠不足を改善するなど、目への負担を減らすことが重要です。

編集部

ほかに気をつけることはありますか？

酒井先生

仕事中にパソコン画面が低い位置にあると、どうしても下を向く姿勢が続き、眼瞼挙筋が衰えやすくなります。大きめのモニターを使って視線が自然に上がる環境を作ると、首への負担も軽減でき、眼瞼下垂の予防にもつながります。

編集部

改善が難しい場合は、どうしたらよいでしょうか？

酒井先生

筋トレでは限界があるため、視野が狭い・頭痛が続く・おでこのしわが増えたなどの症状があれば、眼科・形成外科での診察をおすすめします。保険が適用になりますし、腱膜を補強することで根本改善が可能です。実際、治療を受けた患者さんの満足度が非常に高い手術なので、ぜひ前向きに検討してみてください。

編集部

最後に、読者へのメッセージをお願いします。

酒井先生

眼瞼下垂を治療すると、視界がよくなるだけでなく、「若返った」「明るい表情になった」「きれいになった」と外見の変化を褒められることも増え、日常生活や仕事でも自信が持てるようになります。また、適切な治療を受けることで、生活の質が大きく向上する人も少なくありません。ただし、治療を受けるときは症例数が豊富で、実績のある医師を選ぶことが大切です。目は人に与える印象を大きく左右する重要なパーツなので、顔全体のバランスを考慮しながら、美しく仕上げてくれる医師に相談するようにしましょう。

編集部まとめ

眼瞼下垂の治療は、視界の改善だけでなく、表情が明るく見える、若々しくなるといった外見の変化にもつながります。専門医による手術は、自然で美しい仕上がりが期待でき、生活の質が大きく向上したという声も多数あります。見た目や疲れやすさの悩みが続くときは、一度専門医に相談してみることが大事ですね。

