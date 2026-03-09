３季ぶりに正GKの座を奪回。ガンバ東口順昭は「試合を重ねるごとに試合勘も戻ってきている」。連戦でも充実感「どう継続していくかが大事」

３季ぶりに正GKの座を奪回。ガンバ東口順昭は「試合を重ねるごとに試合勘も戻ってきている」。連戦でも充実感「どう継続していくかが大事」