「韓国が日本を圧倒した」まさか！“アジアのTOP６選手ランキング”が衝撃の結果に…韓メディアは歓喜「ナンバー１の座を守った」
海外サイト『MAD FOOTBALL』が３月８日、欧州、南米、アフリカ、アジアの大陸別トップ６選手ランキングを発表した。
アジアの１位はソン・フンミン（韓国／ロサンゼルスFC）で、２位がキム・ミンジェ（韓国／バイエルン）、３位が三笘薫（日本／ブライトン）、４位がイ・ガンイン（韓国／パリ・サンジェルマン）、５位が上田綺世（日本／フェイエノールト）、６位がアブドゥコディル・クサノフ（ウズベキスタン／マンチェスター・シティ）となった。明確な選考基準は示されていない。
日本人選手が２人という衝撃の結果に、韓国メディア『Xports News』が反応。「韓国サッカーが日本を圧倒した！ソン・フンミン、2026年もアジアNo.１の座を守る！キム・ミンジェが２位、イ・ガンインが４位と独占」と見出しを打ち、「2026年のアジアトップ６選手に、韓国代表３選手が選出された」と報じた。
「昨夏、プレミアリーグのトッテナムからLAFCに移籍して以来、ソンはアジア屈指の選手としてコンスタントに活躍し、18試合で14ゴール10アシストを記録している。ソンに次ぐのは韓国代表CBのキム・ミンジェ、３位は日本のウインガー三笘、４位はイ・カンインだった」
日本を上回り、意気揚々の様子だ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】欧州、南米、アフリカ、アジアのTOP６選手ランキング
