9日10時現在の日経平均株価は前週末比3548.66円（-6.38％）安の5万2072.18円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は50、値下がりは1528、変わらずは12と、値下がり銘柄の割合が90％超に達する全面安商状となっている。



日経平均マイナス寄与度は740.71円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が357.99円、ＳＢＧ <9984>が326.5円、ファストリ <9983>が220.61円、フジクラ <5803>が108.63円と続いている。



プラス寄与度トップはローム <6963>で、日経平均を7.49円押し上げている。次いでＫＤＤＩ <9433>が4.61円、セコム <9735>が1.80円、ＯＬＣ <4661>が1.35円、ＺＯＺＯ <3092>が0.95円と続く。



業種別では33業種中32業種が下落し、上昇は鉱業の1業種のみ。値下がり1位は非鉄金属で、以下、ガラス・土石、機械、電気機器、銀行、証券・商品と並ぶ。



※10時0分6秒時点



株探ニュース

