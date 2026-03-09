台湾メディアの自由時報は8日、野球のWBC（ワールド・ベースボール・クラシック）の試合で台湾（チャイニーズタイペイ）が韓国に勝利したことを航空機の機長がアナウンスし、機内で歓声が上がったと伝えた。

8日に東京ドームで行われた試合は、台湾が5-4で韓国を下した。台湾はオーストラリア、日本に2連敗した後、チェコと韓国に勝利。2勝2敗となり、準々決勝進出に望みをつなげた。

記事によると、台湾のスターラックス航空の機長が機内アナウンスで「ここで皆さまに良い知らせをお伝えします。日本で行われているWBCで中華（台湾）チームが10回に…」と話したところで、機内の乗客から歓声と拍手が起きた。

その飛行機に搭乗していたという乗客は、「（空港で）最後に勝ったのを見てからみんなで搭乗ゲートまで走っていった。本当にとてもうれしかった。笑顔で帰ることができた。台湾チームは本当に素晴らしい」とSNSに投稿した。

別のスターラックス航空の機長も機内アナウンスで「皆さまに天気よりも重要なお知らせをお伝えします。私たちは韓国チームに勝ちました！とても感動し、誇りに思います」と伝え、乗客からは大歓声が上がったという。

このほか、台北市の花市場・建国休日花市でも会場内で「良い知らせをお伝えします。たった今、野球のWBCで台湾が5対4で韓国に勝利しました」とアナウンスが流れ、会場全体が拍手と歓声に包まれたそうだ。（翻訳・編集/北田）