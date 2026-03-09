米国とイスラエルによるイランへの軍事作戦のなか、サウジアラビア首都リヤドの上空にあがる煙＝5日/Stringer/Reuters

（CNN）米軍は8日、イランのサウジアラビアに対する先週の攻撃で負傷した米兵が死亡したと発表した。イランとの戦争による米兵の死者はこれで7人になった。

米中央軍がX（旧ツイッター）に投稿した情報によると、死亡した兵士は1日、サウジアラビア国内の米軍に対するイランの攻撃で重傷を負っていた。

この前日には、クウェートで死亡した兵士6人が米国に移送され、デラウェア州のドーバー空軍基地でドナルド・トランプ大統領ら政府高官が遺族と共に出迎えていた。

トランプ大統領は8日、ABCニュースに対し、遺族と面会したからといって戦争をためらうことはないと強調。「ご両親はひとり残らず『どうか息子のためにこの戦争に勝利してください』と言い、若い女性の両親は『どうか私の子どものために勝利してください』と言った」と語った。

大統領は先に、イランとの戦争で米兵の死傷者はさらに増えるだろうとの見通しを示していた。7日には、名誉の帰国に立ち会わなければならないことが今後もっと増えると思うかと尋ねられ、「間違いない。残念だが、それが戦争だ」と答えた。

これとは別に米中央軍は8日、「クウェートで3月6日、医療上の緊急事態における健康関連の事案」のために、米州兵1人が死亡したとSNSに投稿した。

米国防総省によると、死亡したのはニューヨーク市クイーンズ区出身のソーフリー・デビアス少佐（46）。この事案については捜査が進められている。デビアスさんは2014年からニューヨーク市警の警官を務めていた。