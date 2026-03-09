燃えない安心感も良き。

普段使いでも防災用の備蓄でも、乾電池はいくらあってもウェルカム。しかし使い終わると不燃ゴミになるので、環境には厳しいですよねぇ。

世の中には充電式の乾電池がいくつもありますが、専用充電器を使うタイプは追加購入がコストになります。人によってはもっとカンタンな方法を望むかも。たとえばUSB-Cを挿すだけとか？

新たなUSB-C充電池

MAKERZ（メイカーズ）の「Z-Power Cell」は、モノトーンのカラーリングがカッコ良い、単三電池型の充電池。

リチウムではなくニッケル亜鉛で、可燃性電解液を含まず着火、発火する心配がないのが安心です。それに過負荷・漏電・短絡・過電圧・過熱・高温に対応するマルチ安全保護チップもあるので心置きなく使い倒せます。

従来のニッケル水素電池は1.2Vでパワー不足を感じていたかもしれませんが、こちらは1.6Vのハイパワー。高負荷用途で充電残量が少なくなってきても、他よりパワーのある使用感です。

4本を同時に充電

購入すると4本セットで、USB-AからCのコネクターが4つに分かれた4in1ケーブルが付属します。これで一気に4本を充電。電池は充電中が赤から緑色に光るので、完了が一目瞭然。500回以上の充電に耐えられるので、不燃ゴミにならずエコです。

Image: Amazon

ちなみに我が家はeneloop

パナソニックのニッケル水素電池「エネループ」は、手のひら大の充電器が必要。ですが、エネループ／プロ／ライト、それに単三と単四にも使える汎用性の高さです。壁のコンセントに挿して充電なので、「Z-Power Cell」のようにデスクの上でUSB充電ができるお手軽さは惹かれますね。

とにかく充電式の乾電池はホントに便利。「新しい電池どこだ？」って家中ひっくり返すこともなく、一度買えばそれ以上の購入費がかかりませんからね。

Source: Amazon, YouTube via MAKERZ