動物と暮らしていると「あんなに小さかったのに、立派に大きくなったね…！」と思うことも多いでしょう。猫さんの可愛すぎるビフォーアフターが大きな反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は、記事執筆時点で25万再生を突破し、「小さい頃のまま大きくなってる」「何才になってもかわいい」といったコメントが寄せられました。

小さかった猫さんが立派に成長！

TikTokアカウント「リヴﾁｬﾝ」に投稿されたのは、白黒猫「リヴ」ちゃんの生後3か月の姿と1歳5か月の姿のビフォーアフター。3か月目のリヴちゃんはとても小さく、飼い主さんが持っているぬいぐるみとも変わらない大きさで、とっても可愛らしかったといいます。お目目がクリクリで、本当に可愛いですね！

そんなリヴちゃんは約1年後の1歳5か月になると、体が立派に成長！でも、クリクリなお目目と可愛さは全く変わらず。小さい頃の姿からそのまま大きくなったような姿で、ネクタイをしているような姿も健在です。

大きくなっても変わらない可愛さ

子猫時代にソファで横になるリヴちゃんは、毛がパヤパヤでとっても愛おしかったとのこと。おててと足をだらんと伸ばして寝る姿からも、飼い主さん宅で幸せかつ安心して過ごせているのが伝わってきます。

子猫時代に可愛らしい寝姿を披露してくれたリヴちゃんですが、1歳5か月になっても寝姿は一緒！三つ子の魂百までと言いますが、リヴちゃんは小さい頃とほとんど変わらないポーズでくつろいでいるそうです。

貫禄でたね…！

アカウント内の別の投稿では、リヴちゃんが家にやってきたばかりの姿も投稿されており、中には暮らし始めて2日目の可愛すぎる姿も！もちろん現在のリヴちゃんも可愛いですが、飼い主さんはそんなよちよち歩きの頃も恋しくなるといいます。

頼りなく見えるほど小さくて愛らしかった子猫時代のリヴちゃん。ですが、飼い主さんいわく、1歳になった翌日から急に貫禄が出たとのこと。「相談ある？乗ってあげるよ？」と言わんばかりの貫禄を見せるリヴちゃんの姿には、ついクスッと笑ってしまいます。大きくなって貫禄が出ても可愛さは変わらないリヴちゃんなのでした。

リヴちゃんの今と昔の姿を見た視聴者からは「成猫になって更に可愛くなってる」「タキシード着て、お手手そろえて、とっても凛々しいお顔ですね♡！」「ちゃんと前足そろえててかわいい」「大きくなったね～♡きっとママの愛を沢山貰ったのね～」といったコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「リヴﾁｬﾝ」では、飼い主さん宅にやってきたばかりでよちよち歩きだったリヴちゃんの姿から現在の姿まで、とっても可愛らしいリヴちゃんの様子が投稿されています。

