休日の昼下がりに日向ぼっこをしてのんびり過ごす。そんな夢のような休日を満喫する三毛猫の姿がYouTubeで公開され、見る人を幸せの渦に巻き込んでいます。投稿は記事執筆時点で3.5万回再生を超え、「もはや健康に良い」「間違いなく宇宙一かわいい」「羨ましすぎて泣ける」といったコメントが寄せられました。

【動画：布団の上で飼い主を待つ三毛猫→撫でてあげると…破壊力が高すぎる『愛情表現』】

日向ぼっこをしている三毛猫

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』に投稿されたのは、柔らかな日差しが差し込む部屋で、お布団の上を陣取る三毛猫の「ミケ」ちゃんの姿。投稿主さんが部屋に戻ると、ミケちゃんはすでにリラックスモードで部屋に戻ってくる主さんを今か今かと待っていたのだとか。

思わず顔がほころんでしまうかわいい様子で寝ていたミケちゃん、投稿主さんも愛らしい姿を見て、ナデナデしてあげたのでした。するとミケちゃんはその気持ちに応えるよう、体をうねらせ最大限の愛情表現。猫さんって布団でゴロゴロしているだけなのに、なぜこんなにも可愛いのでしょうか。

甘えたい盛りのミケちゃん

先程の様子からもわかるように、「甘えん坊さん」のミケちゃんですが、この日はいつもより甘え方が激しめだったそう。主さんが手を出せば、すかさず顔を擦り付けてスリスリしてくるし、手を離そうとした瞬間、「もう離さない！」と言わんばかりにガシッとホールド！強い意志を感じるその腕力で、飼い主さんを離してくれません。

そんなミケちゃんの激しめの愛に飼い主さんは観念したのか、ミケちゃんのお腹をサスサスと撫でてあげたそう。すると恍惚な表情でミケちゃんはゴロゴロと喉を鳴らし、その可愛いお手々をグーパーして喜んでいます。

まるでクリームパン

お腹をなでてもらって喜んだミケちゃんのお手々はまるで「クリームパン」のようだったといいます。主さんもあまりにかわいいと思ったのかカメラをぐっと近づけると、グーパーグーパーと前足を動かし、リラックスをしているミケちゃん。主さんを本当のお母さんのようだと思っているのでしょうか。ムニムニしているお手々が止まりません。

カメラが近づいたことによって聞こえてきたのは「ゴロゴロゴロゴロ……」という重低音。その音はまるでヘリコプターが近くにいるのではないか？と錯覚するほどの音量です。猫ちゃんの喉のゴロゴロ音にはリラックス効果があると言われていますが、この音を常に聞いていられるなんて、主さんはどれだけリラックスできているのだろうか……。見ているこちらにもそのリラックス効果を少しでもわけてほしいです。

ミケちゃんが大好きな飼い主さんのおふとんで日向ぼっこして、昼下がりをのんびり過ごしている。身も心も存分にリラックスできたミケちゃんのワンシーンなのでした。

投稿には「可愛すぎて震える」「ゴロゴロが爆音すぎてヘリコプターがいるのかと勘違いしたわ」「猫が日向ぼっこしたら、絶対あったかくていい匂いしそう」「ミケにとって甘えることが仕事だから仕方ない」「癒やし動画をありがとう」といったコメントが寄せられ、視聴者さんたちもミケちゃんから多くの癒やしをもらえたのでした。

YouTubeチャンネル『のりたま ちゃんねる』ではほかにも、ミケちゃんの日常やお父様に甘えている姿も見ることができます。

ミケちゃん、ご家族のみなさま、この度はご協力ありがとうございました！



写真・動画提供：YouTubeチャンネル「のりたま ちゃんねる」さま

執筆：蒔田あき

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。