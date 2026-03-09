timelesz、カラオケゲームで大盛り上がり 菊池風磨が“あるメンバー”にツッコミ「オーディションの時から変わってない」
お笑い芸人・椿鬼奴とマキシマム ザ ホルモン・ナヲが、9日深夜放送の日本テレビ系『timeleszファミリア』（深0：39〜深1：04）に出演する。
今回は、スナックを舞台にした「タイムレスナック」を放送する。同企画は、今をときめく人気者たちが、素を見せつつ、しゃべって、歌って、仲良くなる時間を届ける新感覚トークバラエティー。多忙な日常を忘れ、カウンター越しに人生や仕事、恋愛など、普段語られないメンバーの本音や、ゲストの知られざる一面が飛び出す。
「日々の生活の中で、ストレスがいろいろとたまる！」とぶっちゃけるナヲたちと共に、日頃のモヤモヤを吹き飛ばす、前代未聞のストレス解消ゲームに挑む。
チーム対抗戦で行われるオリジナルゲーム「合いの手5」を行う。カラオケの定番曲に合わせ、指定された人数（1〜5人）がぴったり同時に「合いの手」を入れることができるかを競う。 しかし、「会話やサインは一切禁止」「頼れるのは表情と空気感のみ」「失敗すれば、連帯責任でチーム全員がビリビリ電流の餌食に！」といった過酷な制約がある。勝負強い菊池風磨は「これいけるんじゃない？」と自信をのぞかせる。橋本将生も「逆に行ける」と謎のポジティブさを発揮。timeleszは、阿吽（あうん）の呼吸を見せられるのか。
誰もが知る名曲が次々と登場。B’z「ultra soul」、大塚愛「さくらんぼ」を使った新感覚ゲームでスタジオが歓喜と絶叫の渦に包まれる。さらに、菊池が「お前、オーディションの時から何も変わってねーな！」と“あるメンバー”に思わずツッコむ場面も。ゲームをクリアし、豪華なご褒美スイーツをゲットできるのか。
最後は、全員で“あの名曲”を歌い上げる。
