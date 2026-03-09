【きょう開催】クリスピー・クリーム・ドーナツ日本上陸20周年！『オリジナル・グレーズド』が1日限定で“20年前の価格”に
クリスピー・クリーム・ドーナツ・ジャパンはきょう3月9日限定で、看板商品である『オリジナル・グレーズド』を150円（本体価格）で販売する「オリグレ150円※1DAY」を、クリスピー・クリーム・ドーナツ全店舗で開催。あわせて同日限定で「オリジナル・グレーズド ダズン」を1500円（本体価格）で販売する。
【写真】ザクザク食感が楽しい『クッキー＆クリーム チョコ』
『オリジナル・グレーズド』は世界中のクリスピー・クリーム・ドーナツで愛され続けている看板商品で、ブランドの“原点”とも言える存在。創業以来変わらない秘伝のレシピでつくる同商品は、日本でも多くの人に愛され続けている。
今回、日本上陸20周年のアニバーサリー企画のひとつとして、感謝の気持ちをこめ、同商品を20年前と同じ価格で販売する「オリグレ150円※1DAY」を開催（通常価格200円）。初めて食べる人はもちろん、久しぶりに来店する人も、同店の“変わらないおいしさを楽しむことができる。
また、同日限定で「オリジナル・グレーズド ダズン」も20年前の価格である1500円（通常価格1600円）で販売。家族や友人とシェアして楽しむことができる。同企画は店頭購入限定で、なくなり次第終了。
