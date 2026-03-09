元HiHi Jetsの盒桐ヅ佑気鵝26）が8日、Xを更新。自身の過去投稿について謝罪した。

盒兇気鵑3日には「一度きりの人生後悔しない選択を」、5日には「決断から逃げない」と題した長文を公開し、一部で話題になっていた。

盒兇気鵑蓮嶌廼瓩遼佑療蟾討砲弔い討粒様からの反応をチェックさせていただいたのですが、お騒がせしてしまっているみたいで、すみません、、、」と前置きした上で「Xの投稿を頑張ろうと思って一生懸命書いていたのですが、少し力が入って言葉が強くなったり、空回りしてしまったみたいです。ご心配おかけして申し訳ございません！」と謝罪した。

「一方で、僕のXの投稿の意義として考えた、『盒兇慮斥佞叛犬様で挑戦者を鼓舞する』はまだやりきってないので、継続したいと考えていますが、これからは少し肩の力を抜いて、もちろん氣づきではなく、日常のちょっとした気づきや思ったことを投稿していければと思いますので、引き続き温かく受け止めていただけたら幸いです！」とポスト。最後に「とりあえず、今日はWBCに夢中になってきます！ じゃ！」と締めくくった。

盒兇気鵑15年に事務所入り。16年からHiHi Jetsのメンバーとして活躍していた。23年10月期の日本テレビ「君が死ぬまであと100日」でドラマ単独初主演。24年9月末に所属事務所を退所。横浜出身で、横浜DeNAベイスターズの大ファンとしても知られ、セレモニアルピッチや中継ゲストなどを務めたこともある。現在は横浜バニラ株式会社の代表取締役社長CEO。