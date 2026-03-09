乃木坂46、41stシングルジャケット写真5種解禁 コンセプトは「繋がりや関係性が可視化された世界」
乃木坂46が、4月8日にリリースする41枚目となる最新シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のジャケットアートワーク5種が3月9日、解禁となった。
【写真】綺麗すぎる…寄り添いあうジャケット写真が公開
今作のビジュアルコンセプトは「繋がりや関係性が可視化された世界」。本来であれば見えないはずの「繋がり」を、ひもや縄として存在している世界を描いたジャケットアートワークは、メンバーのスカートから伸びる無数のひもがそのまま空間へ連なっていくことでメンバー同士の結びつきが広がり、さらにその先で空間の外側にいるファンの方々へと緩やかに繋がっているイメージが表現されている。今作のクリエイティブは林弘樹氏が手掛けた。
先日解禁された最新アーティストビジュアルは、乃木坂46の代名詞でもある「可憐」でありながら「強い芯を持つ」メンバーの姿がSNSを中心に話題を呼び、ジャケットアートワークにも期待の声が上がっていた。
