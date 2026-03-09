元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が、7日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。ゲストのホフディラン小宮山雄飛（52）との交遊関係について語った。

ゲストは同番組「ファミリー」の小宮山。2人でそばや抹茶パフェに食べに行くほど交遊関係は深く、その様子を小宮山がSNSで公開している。

田中は「本当に何もないわけ。たまにインスタのコメントとかで『どういう関係ですか？』とかって書かれたりもしてるけど、おいしいおそばを教えてくれるおじさん」と2人の関係性について説明した。

小宮山が「僕はあまりそういうの不思議に思わないタイプだけど」と語ると、田中は「女友達多いですもんね？」と投げかけた。

小宮山は「そうね」と返答した上で「どうなんですかね、僕は結構普通なんですけど」と主張した。

田中は「私はめっちゃ嫌です。自分が妻だったら。自分の旦那さんが女性とよく会ってるとか」と反論した。小宮山は既婚者で、高2の娘と中2の息子がいる。

番組公式Xには田中と小宮山のツーショットが公開されている。