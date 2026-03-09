中咽頭がんを公表した、NHK・Eテレ「おかあさんといっしょ」9代目うたのお兄さんとして知られる杉田あきひろ（60）が8日、Xを更新。入院生活の現状を明かした。

杉田は「早いもので今日3月8日で入院生活一週間です」と切り出し「昨日は土曜日なので口腔外科の主治医の先生が、オペの時に装着してたガーゼを取った箇所の経過を観察するだけでした。経過はまずまずで悪くはなし。…とはいえ怖くて大騒ぎしました…痛くないのに口の中に空いてる穴の洗浄に大汗かいて。子供かっ」と現状をつづった。

続けて「ドクターや看護師のみなさん以外にも、栄養管理部のみなさん、毎日清掃してくださるみなさん、事務的手続きを丁寧に教えてくれるみなさん、ファストフード店で0円の素敵なスマイルをくださるお姉さんまで、本当に沢山のみなさんが僕ら患者の事を真剣に考えてご尽力くださってます。日本の医療機関は素晴らしい！本当にありがたい事です」と関係者らへ感謝を伝えた。

また「僕ら入院患者にできる恩返しは、早く元気な姿に戻ってみなさんに笑顔で感謝を伝える事かな。その為に今日も一日優等生で過ごします！」と宣言した。

杉田は4日に「放射線性顎骨壊死により砕けて口腔内に激痛を伴い露出していた骨の摘出手術が無事終わりました!」と報告していた。