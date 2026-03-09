前田大然の先制点は幻も…セルティック、PK戦で宿敵レンジャーズ下してカップ戦準決勝進出！
スコティッシュカップ準々決勝が8日に行われ、セルティックはレンジャーズと対戦した。
セルティックに所属する日本代表FW前田大然とMF旗手怜央がともに先発出場したレンジャーズとの伝統の一戦“オールドファーム”は、35分に前田が頭でネットを揺らしたものの、VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）による確認の結果、オフサイド判定で得点は認められず。
このままスコアレスで90分を終え、試合は延長戦に突入すると100分にはコーナーキックからレンジャーズが先制点を手にしたかに思われたが、VARの確認で今度はハンドで取り消しとなり、最終的に0−0で120分が終了した。
これにより、PK戦に突入すると、先攻のレンジャーズは2人が枠を外してしまった一方、4人全員が決めたセルティックが4−2で勝利して準決勝進出を決めた。なお、前田は79分までプレーしたほか、旗手は120分フル出場し、PK戦では3人目のキッカーを務めて勝利に貢献を果たした。
