3月9日 RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

今朝の冷え込みと今日の天気

今朝の最低気温は、熊本市で1.8℃と寒い朝になりました。阿蘇市乙姫は氷点下4℃で真冬並みの冷え込みです。週末から少し寒気が入ってきていることと、晴れて放射冷却が加わったことで冷え込みました。内陸部は氷点下の所が多く、菊池市で氷点下0.9℃、山鹿市鹿北では氷点下2.1℃となりました。県南部の方でも天草市本渡で1.9℃、人吉市は氷点下0.7℃と真冬のような冷え込みとなっています。

今日は各地で晴れそうです。晴れ時々曇りの予想で、午後の方が時々雲はかかってくる見込みです。ただ、雨を降らせるような雲ではなく、空気もカラッとしています。今日も洗濯物は乾きそうです。降水確率は0％から10％です。

日中の最高気温は、熊本市で15℃の予想です。阿蘇市乙姫は11℃、天草市牛深や人吉市も15℃の予想です。日差しは十分に届いて暖かいですが、風が強めに吹くため冷たく感じられそうです。

明日の天気と週間予報

日付が変わった後、明日の午前0時から6時までの時間帯は阿蘇地方で降水確率20%です。寒気が流れ込んでくることで局地的に北のほうから雲が入ってきますので、標高の高いところでは雪になる可能性もありそうです。特に県の北部の方は明日の未明から明け方くらいに雪や雨の心配がありそうです。

明日の朝も空気が冷たいです。明日の最低気温は熊本市で3℃、阿蘇市は氷点下2℃の予想で、明日も風が冷たくて朝から寒くなりそうです。最高気温も熊本市で14℃と、今日より少し低くなりそうです。

水曜日は曇り時々晴れの予想です。高気圧が抜けていくので雲はやや多くなってきそうです。木曜日は曇りの予想ですが、金曜日からは晴れの天気が戻ってきそうです。土日も晴れの天気が続く見込みです。今週は気温がなかなか上がりきらず、季節の歩みは足踏み状態となりそうです。

明子のささやき

今週は「遅霜に注意」をしてください。朝冷え込む日が続きます。だいたい最低気温が4℃以下というのが霜が降りる目安と言われます。今週の予想を見てみると、熊本市でも4℃以下という日がほとんどで、阿蘇地方などは氷点下の冷え込みが続きそうです。今年は一旦2月後半に暖かくなってしまった分、農作物が少し生育を始めたところにこの冷え込みということになりますので、農作物の管理には十分に注意をしてください。

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。