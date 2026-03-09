好き＆行ってみたい「兵庫県の道の駅」ランキング！ 2位「あわじ」を抑えた1位は？【2026年調査】
日差しの温もりに春の気配を感じる日が増え、家族や友人とおいしいものを探しにドライブへ出かけたい気分が高まっている人も多いのではないでしょうか。地域の魅力がぎゅっと詰まった目的地として、いま改めて注目したいスポットが勢ぞろいしています。
All About ニュース編集部では、2026年2月26日、全国10〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、好き＆行ってみたい「兵庫県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。
【5位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「明石海峡大橋を望む立地が象徴的で、淡路島観光の玄関口という位置づけがわかりやすい。海産物や玉ねぎなど地域色の強い特産品が豊富で、買い物目的でも満足度が高そう。景観とグルメの両方を楽しめる点に魅力を感じる」（30代女性／秋田県）、「明石海峡大橋を真下から見られる絶景スポットです」（60代男性／新潟県）、「淡路島グルメやお土産が豊富」（40代女性／愛知県）といった声が集まりました。
▼1位：神戸フルーツ・フラワーパーク大沢（神戸市）／71票
中世ヨーロッパのルネサンス様式を模した美しい建物が建ち並び、まるでテーマパークのようなスケールを誇る道の駅です。広大な敷地内には遊園地や温泉、果樹園があり、四季折々の花々が咲き誇ります。地元の新鮮な野菜がそろうファームサーカスなど、家族連れで一日中楽しめる施設として圧倒的な支持を得ました。
回答者からは「城のような建物が綺麗で、フルーツ狩りや遊園地などの遊びスポットも豊富だから」（30代女性／石川県）、「いちご狩りなどのイベントや温泉や遊園地もあるので一日中楽しめそうだと思うからです」（30代女性／宮城県）、「レストランやカフェだけでなく遊園地も併設されているから」（20代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです. 最新の内容をご確認ください
(文:坂上 恵)
