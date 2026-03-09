520馬力の「最強FRセダン」が生産継続！

ステランティスのアルファロメオは2026年1月9日、ベルギーで開催された「ブリュッセルモーターショー2026」において、ブランドの象徴である高性能セダン「ジュリア クアドリフォリオ」の特別限定シリーズ、「Giulia Quadrifoglio Luna Rossa（ジュリア クアドリフォリオ ルナ・ロッサ）」を世界初公開しました。

「クアドリフォリオ（四つ葉のクローバー）」のエンブレムは、1923年のレースシーンから続くアルファロメオの最高峰を証明する証です。このバッジを纏うジュリア クアドリフォリオは、ピュアな走りの歓びを追求した究極のドライバーズカーとして君臨しています。

【画像】超カッコいい！ これが全長4.6mの「“超・高性能”FRセダン」です！（54枚）

その最大の魅力は圧倒的なパワートレインにあります。欧州で受注が再開された最新モデルや限定車では、最高出力が520馬力に引き上げられています。

一方、現在日本仕様のエンジンにも、最高出力510ps・最大トルク600Nmを誇るフェラーリ譲りの2.9リッターV型6気筒ツインターボエンジンが搭載されています。

この強大なパワーが8速ATを介して後輪（FR）に伝えられます。

さらに、メカニカルLSD（リミテッドスリップディファレンシャル）が標準装備されており、あらゆる路面状況で完璧なトラクションと回頭性を発揮。コーナー出口や加速時でも圧倒的な安定感をもたらします。

卓越した走りを実現するため、車体には徹底した軽量化と先進の空力技術が注ぎ込まれています。アルミニウムルーフパネルや、エンジンフード、リアスポイラー、さらにはプロペラシャフトに至るまで惜しみなく超軽量なカーボンファイバーを採用しています。

極めつけは、フロントに備わるカーボンファイバー製の「アクティブエアロスプリッター」です。セダンとして世界で唯一採用されたこの機構は、クルマの下を流れる空気を制御し、超高速域でのダウンフォースと安定性を劇的に向上させます。

日本仕様のボディサイズは、全長4635mm×全幅1865mm×全高1435mm、ホイールベースは2820mm。車両重量は1710kgに抑えられており、理想的な50：50の前後重量配分を実現しています。

エクステリアの足元には、レッド仕上げの大型ブレーキキャリパーと、19インチの5ホールデザインアルミホイールを装着します。

インテリアに目を移すと、ホールド性に優れたスパルコ社製カーボンバケットシート（カーボンファイバー・レザー・アルカンターラ使用）や、12.3インチの大型デジタルクラスターメーターがドライバーの闘争心をかき立てます。

ボディカラーは、「アルファ レッド（ソリッド）」「ヴェズヴィオ グレー（メタリック）」「ブルカノ ブラック（メタリック）」「ミザーノ ブルー（メタリック）」の全4色をラインナップ。

なお、今回欧州市場で受注再開となったジュリア クアドリフォリオは日本市場でも展開されており、新車価格（消費税込）は1387万円に設定されています。世界中のエンスージアストを魅了し続ける官能的なFRスポーツセダンの熱狂は、まだまだ終わることはありません。