小学館、『マンガワン』問題で被害女性に謝罪「女性の人権を蔑ろにした行為であり、会社としての管理監督責任を痛切に感じております」【報告＆声明全文】

小学館、『マンガワン』問題で被害女性に謝罪「女性の人権を蔑ろにした行為であり、会社としての管理監督責任を痛切に感じております」【報告＆声明全文】