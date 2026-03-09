タレント有吉弘行（51）が、パーソナリティーを務める8日放送のJFN系列ラジオ「有吉弘行のSUNDAY NIGHT DEEAMER」（日曜午後8時）に出演。侍ジャパンのメジャー組の活躍に感嘆した。

オープニングで開催中のWBCについてトーク。日本は無傷の3連勝で1次ラウンドを突破し、有吉は「WBC快調に連勝スタート。大谷すごいですね。やっぱりね」と、初戦の台湾戦で満塁弾を放ったドジャース大谷翔平投手の活躍ぶりに言及した。

韓国戦では、カブス鈴木誠也外野手も2ランと勝ち越しソロを放つなど奮闘しており「メジャー組が結構すごいことになってて、バンバンホームラン打っちゃって。ちゃんと打つんだなっていう。東京ドームマジで狭すぎるんじゃない？」と本塁打連発に驚いた様子。続けて「こんなに打つんかいっていう。まあアメリカ行ってからが本番で、強いチームもジャンジャン出てくるけど」としつつ、「結構チャイニーズタイペイ、台湾なんて前評判高くてさ。めっちゃ強いんじゃないかなんて言われてたけど」と台湾戦でのコールド勝ちを振り返った。

一方で「と言いながらも子育てでほぼ見てないんですけどね。この前も6回ぐらいから。結構でもいいかもね、それはそれで」とプライベートでの奮闘をうかがわせつつ、WBCについては「順調にいってくれればなと思いますけど」と期待を込めた。