水晶玉子のプレミアムうさぎ占い 3月9日〜15日の運勢
大人気のレジェンド占い師・水晶玉子先生が占う「プレミアムうさぎ占い」。各うさぎの今週の運勢はこちら。日々のくらしを楽しく生きるためのヒントにしてみてくださいね。
⾃分のうさぎタイプを知る
誇り高くマイペースライオンうさぎの今週の運勢“小さなぜいたく”は未来の自分への投資！
ちょっとぜいたくな体験やアイテムが、気持ちも運気も盛り上げます。小さな自分へのごほうびをいくつも用意したり、あこがれの場所を訪れたりして、ここちよく満たされる時間をたくさん過ごしましょう。特に13日は、食のぜいたくが運気を底上げ！
顔と首のまわりにたてがみのように長い毛を持つライオンうさぎタイプのあなたは、その名前のとおり誇り高くマイペースな性格。ふだんはおだやかでまじめ。曲がったことが大嫌い。自分の決めたことはどこまでも忠実に守り、理想に向かって着実に進んでいきます。ただ器用ではないので、一度、自分のテリトリーを決めると、そこからあまり外に出ていきたがらない傾向も。突発的な出来事や変化にはやや弱く、慣れるのには時間がかかります。
柔軟でフレンドリーロップイヤーの今週の運勢運気の歯車がかみ合うように。
小さな一歩を踏み出して
ジャンプアップの前触れのような出来事が起こったり、変更やズレも意外なチャンスに結びついたりするので流れに乗って動いてみて。ただし気のゆるみはアクシデントのもと。特に14日は忘れ物に注意し、物の扱いはていねいに。ロップイヤーの基本性格
垂れた長い耳に平面的な顔がチャームポイントのロップイヤーは、おだやかで人懐こい性格。そんなロップイヤータイプのあなたもやさしくフレンドリーでコミュニケーション能力が高め。柔軟性があって、いろいろな人と連帯・協力することができ、どんな環境にもそれなりに慣れて、みんなのよき友人、まとめ役にもなれる人です。でも少し寂しがりなのでだれかを頼りすぎたり、影響を受けすぎると人間関係のゴタゴタに巻き込まれやすくなります。
親切・明るい・わかりやすいアンゴラうさぎの今週の運勢無理に動かず、いつものリズムを守ると運気が安定
日々のルーティンを大切にする、決まった仕事をきちんとこなすなど、いつも通りのシンプルな生活が運気を穏やかに保ちます。15日は、見えないところでの努力が評価につながる日。だれかのサポート、地道な作業は、今後のチャンスの種に。アンゴラうさぎの基本性格
モフモフの長い毛が少し大きめの体をおおっているアンゴラうさぎタイプのあなたは、見た目どおりの心温かく、親切で明るい人柄です。時折、暑苦しい印象も与えますが、あなた自身はいつも自然体で何より自分らしく生きることを大切にしています。そのため楽しくないことでは能力を発揮できず、いやなことは自分流にアレンジしてしまいます。隠しているつもりでも心の中はすぐに表情に出てしまう、わかりやすい正直な性格でもあります。
独自の着眼点が光るウーリーうさぎの今週の運勢みんなのノリに乗っかるくらいが◎。
こだわりを手放して
自分ルールやこだわりをゆるめましょう。予定の立て方、行き先、食べるものなどを、相手の意見や“その場のノリ”に合わせてみると、思いがけない楽しさが広がりそう。ユニークなお誘いも増えるはず。特に13日は人とつながりやすい日。素敵な恋の予感も！ウーリーうさぎの基本性格
小さな体がウーリー＝ウール（羊毛）のようなモフモフの毛におおわれているウーリーうさぎ（ジャージーウーリー）はおだやかで少し控えめな性格といわれます。そんなウーリーうさぎタイプのあなたは、感受性が鋭く、ふだんはもの静かに見えても、好き嫌いが激しく、個性も強め。人があまり気がつかないことに着目して、それを独自に深めていくような力を秘めています。何かのきっかけがあると、大胆で予測不能なジャンプを見せて周囲を驚かせたりします。
包容力抜群な人気者フレミッシュジャイアントの今週の運勢活動と休息のモードを上手に切り替えて
興味が広がり、あれこれ手を出したくなりますが、思いつきで動くと小さなトラブルの原因に。様子を見ながらキャッチして。大事なことは10日に動くと安心。しっかり睡眠をとり、疲れを翌日に残さないことが運気を保つポイント。フレミッシュジャイアントの基本性格
うさぎのなかでも最大の品種として知られているフレミッシュジャイアントは体格は大きいけれど、おおらかで温かな性格。そんなフレミッシュジャイアントタイプのあなたの特徴は安定感と存在感。ささいなことではブレず、どんと受け止められる包容力があり、それが周囲に安心感を与えるはず。そのせいか特に自己主張しなくても周囲に人が集まる傾向も。ふだんは慎重で受け身ですが、動くときは大胆で、周囲をざわつかせることも多いでしょう。
器用で順応性も抜群野うさぎの今週の運勢ワクワク感が開運のスイッチに！
楽しい予定を立てよう
趣味やレジャーなど、好きなことに時間を使うほど運気が底上げされ、全体運も整っていきます。11日は人との距離が縮まりやすい日。大事な人に連絡したり、気の合う仲間に声をかけて楽しい予定を立てたりするのは◎。ただし“やるべきこと”もしっかりと進めて。野うさぎの基本性格
野うさぎは自然の中で自由に生きているうさぎで、品種はミックス。そんな野うさぎタイプのあなたは、出会っていく、いろいろな経験や知識を自分の栄養分として成長していく人。自分から未開の地を切り開く積極性にはやや欠けますが、どんな環境にも順応し、だれとでもフランクに交流できるたくましさの持ち主。器用で多芸多才なので、あれこれ手を出しすぎる傾向もあり、一つ一つ結果を出しながら進むと実り多い時間を過ごせます。
行動力があり逆境に強いレッキスの今週の運勢夢や希望を言葉に。
開運に導く“キーパーソン”も現れるかも
あなたの気持ちがまわりの人や状況とリンクしはじめ、物事が望む方向へスムーズに動き出しそう。12日は素直に希望を伝えると、思わぬ形でチャンスの扉が開くことも。また、幸運のヒントをくれる人との出会いにも期待。心に残る言葉をもらったら大切に書きとめて。レッキスの基本性格
スレンダーな体をおおうビロードのような光沢のある短い体毛が特徴のレッキスは、運動能力も高く、ワイルドな印象を与えます。そんなレッキスうさぎタイプのあなたは、考えるより先に動きだすようなスピード感のある行動力を持つ人。おだやかでサバサバしていますが、信念を持ち主張は強く、めったなことでは妥協せず、リスクや失敗を恐れずに突き進みます。競争や争いにも強く、逆境にも負けませんが、必要以上に敵をつくらないよう注意を。
美意識&向上心が高いホトうさぎの今週の運勢やればできる！
気合を入れて課題に取り組んで
緊張する場面が増えますが、「やればできる！」という追い風も吹いています。特に13日はやる気とタイミングがぴたりと重なる好調日。集中して物事に取り組んで。ただ、体力の消耗も早く、がんばりすぎると疲れが一気に出やすい傾向も。心と体をゆるめる時間をしっかり確保して。ホトうさぎの基本性格
ホトうさぎ（ドワーフホト）は、目のまわりの毛にアイラインのように色がある“アイバンド”が特徴のスタイリッシュなうさぎ。そんなホトうさぎタイプのあなたは、心のどこかで“自分は人とは違う“という思いを抱く、美意識もプライドも高い人。そんな自分の価値観と理想に向かって上をめざす、向上心の強い頑張り屋。ただ失敗を恐れて大胆になりきれない傾向もあり、はみ出して個性的に生きるよりは、仲間や組織の中で頑張るほうが実力を発揮できます。
人懐っこく自由気ままヒマラヤンの今週の運勢振り返りから気づくことが。
懐かしいものに触れると◎
これまでの行動や発言を振り返ると、自分をジャンプアップさせたり、行きづまっている状況を好転させたりするヒントが見つかりそう。旧友との会話、アルバム、思い出の場所などが、大切にしたい“何か”を呼び覚ましてくれます。特に14日の気づきは今後の運気に影響します。ヒマラヤンの基本性格
白い体に赤い目、耳と鼻の頭、しっぽと手足の先が黒いエキゾチックな姿のヒマラヤンうさぎは、賢く、人懐こいけれど、少し気まま。そんなヒマラヤンタイプのあなたも、行きたい所に行き、やりたいことをやる、自由奔放さが持ち味。おかげで人を振り回したり、振り回されたりする不安定な生活になりやすい傾向も。でも何かひとつ、追い求めたい理想や生活の軸になるものがあれば、逆にあなた自身が人を巻き込む、大きな存在にもなれます。
コツコツタイプの努力家ネザーランドドワーフの今週の運勢日常から離れた場所でリフレッシュ。
15日は外の空気に触れて
行きたい街や国を調べたり、旅行動画を眺めたりして、日常から少し離れる時間を楽しんで。15日のお出かけは心と体にいい刺激を与えてくれるはず。初めての場所、少し遠い場所が◎。ただし12日は判断が鈍りやすいので、勢いまかせの行動は控えて。ネザーランドドワーフの基本性格
小型の品種のネザーランドドワーフは、成長しても子うさぎのような短い耳と丸い顔が特徴。体が小さいせいか、性格は警戒心が強く、神経質で怖がりな面があります。そんなネザーランドドワーフタイプのあなたも、細かなことが気になり、慎重で用心深く、内向的。自分の内側の思いや世界を大事にしているため、未経験の分野や突発的な事態には弱いけれど、コツコツと粘り強く小さな知識や経験を積み重ねることで大きくなれます。
水晶玉子
占術研究家。幼いころから占いに興味を持ち、東洋占星術、西洋占星術、タロットカードなど数々の占いを研究。幅広い知識に裏打ちされた占いで当たると評判になり、女性誌を中心に大活躍。オリエンタル占星術、フルーツフォーチュンなどのオリジナル占いでも知られる。
