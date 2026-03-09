今週の12星座占い「蠍座（さそり座）」全体運・開運アドバイス【2026年3月9日（月）〜3月15日（日）今週の運勢】
ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」がお届けする12星座週間占い「今週の運勢」。2026年3月9日（月）〜3月15日（日）「蠍座（さそり座）」のあなたの運勢を東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の夏目みやび（なつめ・みやび）さんが占います。開運アドバイスも！
【蠍座（さそり座）】
今週は、好きなことをして楽しむ時間が多くつくれそう。久し振りに家族や友人と遊びにいく機会もありそう。素の自分でいられると、我慢していたことやストレスに感じていたことが吹っ飛ぶようです。恋愛面も好調で、相手の気持ちを理解したうえで、自分の想いを伝えられそう。2人でゆっくりできる場所をデートに選んでみて。
★ワンポイントアドバイス★
急に掃除がしたくなるなど、スイッチが入ったときはとことんやりましょう。集中できるタイミングやきっかけを大事にすると◎
■監修者プロフィール：夏目みやび（なつめ・みやび）
東京・池袋占い館セレーネ所属。メッセージ性の高い鑑定はリピーターも多く、心の琴線に触れると話題に。占いや開運で個性が輝けるような占いを発信中。Yahoo!占い「マザー占術」など数多くのコンテンツもリリース。
Webサイト：https://selene-uranai.com/ https://selene-uranai.com/
オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/ https://online-uranai.jp/
