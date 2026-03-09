タレントの小島瑠璃子（32）が9日までに自身のインスタグラムを更新し、愛息と寿司店を訪れた様子を披露した。

「友達ご夫婦がお寿司屋さんの貸切会を開いて下さいました」と書き出すと、寿司店で自身と2歳長男が笑顔を見せるショットをアップ。

「中々カウンターのお寿司は子連れにはハードルが高いのですが、キッズスペースを作っていただいたのでゆっくりと美味しいお寿司をいただくことができました ありがたすぎる」と回顧。「息子はまだ生ものは食べられないので、、、焼き魚や卵焼き、お野菜やフルーツを出していただき感動でした 本当にありがとうございました」とつづった。

また「ご一緒した永島優美さんから、ご自身の新しい事業の素晴らしいいちごをいただきました 次元が違いました、こちらにもまた感動、、、とっても楽しくて美味しい1日でした」とフリーアナの永島優美アナと自身の2ショットも投稿した。

小島は23年に芸能活動を休止し、中国へ留学することを発表。同年、会社経営者との結婚を発表し、男児を出産したが、昨年夫が急死。その後、個人事務所でタレント業を再開した。1月には、東京・赤坂に期間限定の「お茶専門店」をオープンした。

小島の投稿に、フォロワーからは「瑠璃子さんの笑顔、とても素敵です」「いい友達ね」「こじるりちゃん、素敵な笑顔で可愛い」「最高な笑顔」「頑張る気力になりますね 素敵な縁ですね」といった反響が寄せられている。