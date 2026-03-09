アドテスト、東エレク、キオクシアなど半導体関連への売り集中、ＳＯＸ指数急落でリスクオフ加速◇

アドバンテスト<6857.T>、東京エレクトロン<8035.T>など半導体製造装置大手が軒並みウリ気配で始まったほか、フラッシュメモリー大手のキオクシアホールディングス<285A.T>も大口の売り注文に寄り付き商いが成立せず、気配値でのスタートを余儀なくされた。



前週末の米国株市場ではハイテク株を中心に広範囲に売りが広がり、特にフィラデルフィア半導体株指数（ＳＯＸ指数）が４％近い暴落をみせるなど半導体セクターへの売りが顕著で全体相場を押し下げた。これを受け東京市場でも海外投資家のリスク許容度の急低下を映し、半導体主力株を中心に強い逆風となっている。需給面では信用取引で買い向かった向きの個人投資家の投げ売りなども誘発する可能性があり、警戒ムードが強い。



