アイルが３日続伸、２６年７月期利益予想及び配当予想を上方修正

アイル<3854.T>が３日続伸している。前週末６日の取引終了後に、２６年７月期の連結業績予想について、営業利益を５２億５０００万円から５５億円（前期比１４．１％増）へ、純利益を３７億２５００万円から４０億５０００万円（同１６．１％増）へ上方修正し、あわせて配当予想を中間・期末各３０円の年６０円から中間３２円・期末３４円の年６６円（前期５０円）へ引き上げたことが好感されている。



中堅・中小企業におけるＤＸ投資が活況を呈していることを受けて主力の販売・購買・在庫管理パッケージソフトウェア「アラジンオフィス」の大型案件の売り上げ進捗が堅調な一方、半導体不足によるサーバー納期遅延を見据えて売上高は２０７億円（同７．３％増）の従来見通しを据え置いた。ただ、生産性向上による売上総利益率の改善などがあり、利益は計画を上振れる見通しという。



なお、同時に発表した１月中間期決算は、売上高１０３億６０００万円（前年同期比１２．１％増）、営業利益２８億３１００万円（同２５．３％増）、純利益１９億５６００万円（同２７．２％増）だった。



出所：MINKABU PRESS