シーイーシー<9692.T>が頑強、全体急落相場に抗して異色の強調展開を示している。独立系のシステムインテグレーターだが富士通が上位株主に入っており、トヨタグループを主要客に実績を重ねている。足もとの業績も大型案件の寄与やセキュリティーサービス事業の堅調を背景に会社側想定を上回り好調に推移している。



前週末６日取引終了後、２６年１月期業績予想の修正を発表、営業利益は従来予想の６９億円から７３億３８００万円（前の期比１０％増）に増額した。過去最高更新予想に更に上乗せする格好となっている。好業績を背景に株主還元も強化、２６年１月期の年間配当は従来計画に５円増額した７０円（前の期実績は５５円）とすることも併せて発表、これを手掛かり材料に投資資金を呼び込んでいる。株価は今月４日ザラ場に１８６５円の安値をつけるなど底値圏に位置していたこともあって、値ごろ感からの押し目買いを誘発し目先の反発力に反映される形となった。



出所：MINKABU PRESS