福島ファイヤーボンズの菅野陸が特別指定選手活動終了…最終日に初の先発出場、3本の3Pで9得点

福島ファイヤーボンズは3月8日、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」の特別指定選手として加入していた菅野陸の活動期間が同日をもって終了したことを発表した。

福島県出身の菅野は、178センチ69キロのポイントガード。福島のスクールとU15の出身で、帝京安積高校在籍時の2024年に特別指定選手として福島でBリーグデビューを飾った。山梨学院大学に進学すると、2025年12月に再び福島へ加入。2月1日の山形ワイヴァンズ戦でBリーグ初得点を記録すると、15日の福井ブローウィンズ戦では11得点の活躍を見せた。

20歳の誕生日で、特別指定選手の最終日にホームの宝来屋ボンズアリーナで開催された愛媛オレンジバイキングス戦では初の先発出場。13分40秒のプレータイムを得ると、3ポイントシュート3本で9得点に1リバウンド3アシストを挙げた。通算では12試合の出場で55得点20アシスト。30本中11本の長距離砲を沈めた。

菅野はクラブを通じて「特別指定選手として福島ファイヤーボンズに加入し、コーチ・スタッフ・選手の皆さん、そして福島ファイヤーボンズの関係者の皆さん、ブースターの皆さんに温かく迎えてくださったことに本当に感謝しています。たくさんの応炎のおかげで、自分の地元で初得点を決めることができてとても嬉しかったです。素敵なチームと素晴らしい環境で約3ヶ月間バスケットができ、多くのことを学べました」と振り返り、「大学に帰っても福島で学んだことを忘れずにどんどん成長していきたいと思います。改めて、短い間でしたがたくさんの応炎ありがとうございました」とコメントした。