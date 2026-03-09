9日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前週末同時刻比22.3％減の447億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同55.5％減の175億円となっている。



個別ではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 農産物上場投資信託 <1687> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 穀物上場投資信託 <1688> 、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 大豆上場投資信託 <1697> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 米ドル・ブル（１倍） <516A> 、ＮＥＸＴ ＮＯＴＥＳ高ベータ３０ <2068> が新高値。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＤＡＸ（為替ヘッジなし） <487A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ユーロ・ストックス５０指数 <486A> 、グローバルＸ 米ドル建て投資適格社債 <468A> 、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳＦＴＳＥ世界国債 <2512> 、ラグジュアリー厳選１０ 欧州株（ネットリターン） <499A> など10銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ ガソリン上場投資信託 <1691> が16.63％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ 小麦上場投資信託 <1695> が8.58％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＮＡＳＤＡＱ１００ ダブルインバース <2870> が7.33％高、ＮＥＸＴ 日経３００株価上場投信 <1319> が6.67％高、ｉＦｒｅｅＥＴＦ Ｓ＆Ｐ５００ インバース <2249> が6.24％高と大幅な上昇。



一方、グローバルＸ 半導体・トップ１０－日本株式 ＥＴＦ <282A> は8.92％安、上場インデックスファンド日経半導体株 <213A> は8.79％安、グローバルＸ 半導体関連－日本株式 <2644> は7.96％安、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経半導体株指数連動型 <200A> は7.96％安、ＭＡＸＩＳ日経半導体株上場投信 <221A> は7.81％安と大幅に下落している。



日経平均株価が3147円安と急落するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が売買代金67億1400万円となり東証全銘柄でトップ。ただ、売買代金は過去5営業日における同時刻の平均88億2700万円を大きく下回っており低調。



その他の日経平均ETFでは日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が55億4400万円、ＮＥＸＴ 日経平均インバース <1571> が9億2800万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が8億6000万円、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日経２２５ <1320> が8億5100万円、上場インデックスファンド２２５ <1330> が7億5000万円の売買代金となっている。



株探ニュース

