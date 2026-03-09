＜大相撲三月場所＞◇初日◇8日◇大阪・エディオンアリーナ

【映像】「まわしの位置が上すぎる」“超”長身力士（全身）

大相撲三月場所の初日、土俵上に現れた一人の若手力士の圧倒的な存在感にファンが騒然となる一幕があった。197センチという角界最長身を誇るその姿に「まわしの位置が上すぎる」「足も手もながい」「いい体してる」など驚きの声が殺到。規格外のスケールを感じさせる体躯で、相手を圧倒して衝撃の白星発進を決めた。

序二段三十九枚目・天昇山（玉ノ井）が、序二段三十八枚目・松澤（田子ノ浦）を寄り切りで下した一番。天昇山は身長197.0センチ、体重172.2キロを誇る、現役最長身力士だ。昨年十一月場所で初土俵を踏んだばかりの21歳で、その四股名には「天に昇っていく山という力強い存在」という願いが込められている。

対戦相手の松澤は169.9センチ、99.5キロ。天昇山と並ぶとその体格差は歴然。立ち合い前からファンは異次元のスタイルに注目し、「足も手もながい」「いい体してる」「大きいなぁロマン枠」といった期待の声が並んだ。

注目の取組では、天昇山がそのリーチを活かし、落ち着いて突いて出る王道の攻めを展開。相手の反撃を寄せ付けず、右を差し、左上手を引いて万全の形を作ると、そのまま大きな歩幅で一気に寄り切った。内容、体格ともに圧倒的な強さを見せつけた。

この圧巻の勝利に、ABEMAの視聴者からは「レベチやん」「規格外力士」「関取の貫禄」「スケール違いすぎる」といった絶賛の声が相次いだ。まだ序二段ながら、将来のスター候補としてのポテンシャルを存分に見せつけた大器に、今後も熱い視線が注がれそうだ。（ABEMA／大相撲チャンネル）