お笑いコンビ「オリエンタルラジオ」の藤森慎吾が、両親との家族旅行ショットを公開した。

藤森は８日までに自身のインスタグラムを更新。「清武じぃじ美代子ばぁばと沖縄旅行 じじばばと行けるうちにたくさん行っとかないとね」と記し、長女とプールに入っている写真や、両親と長女の写真などを投稿。

「耳が遠くなった２人の会話は大声過ぎてずっと怒鳴り合いのケンカをしてるみたいですが、内容を聞いてみると孫が自分に笑いかけてくれたとか、ハイタッチしてくれたとかを自慢し合ってました いい旅になったのではないでしょうか テレビのボリューム３５にされた時はブチギレちゃいましたが」と、ほほえましい両親の様子を紹介。

「最近の娘は逆にわたしを寝かしつけてくれます トーントン」とつづり、長女との動画もアップした。

この投稿には「親御さんを大切にするって良いことですね。いつまでも仲良く元気でいてくださいね」「幸せのお裾分けありがとうございます」「素敵な旅行になりましたね 幸せですね」「ジジババ大切にしてる藤森さんホッとします」などのコメントが寄せられた。

藤森は２０２４年５月に生出演したラジオで、前年から交際していた一般女性との結婚を発表。同年１１月９日放送のＴＢＳ系「王様のブランチ」で、第１子女児の誕生を報告した。また２５年８月に妻の年齢が２７歳で４２歳の藤森と１５歳差婚だったことを明かした。