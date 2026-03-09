韓国の2026ワールドベースボールクラシック（WBC）8強進出の希望が残った。日本がオーストラリアに逆転勝利し、韓国とオーストラリアとの最終戦で8強行きの結果が決まることになった。

日本は8日、東京ドームで行われたWBC1次ラウンドC組の試合でオーストラリアに4−3で勝利した。これで韓国は9日午後7時、同じ場所で行われるオーストラリアとのグループリーグ最終戦で勝利する場合、8強進出を眺めることができる。

韓国がオーストラリアに勝利する場合、韓国、台湾、オーストラリアがすべて2勝2敗で並ぶ。この場合、3カ国の対戦でアウトカウント当たりの失点が最も少ない国が2位となる。韓国が8強入りするには9イニング試合を基準に2失点以下、5点差以上で勝たなければいけない。すなわち9イニング基準で無失点で試合を終える場合は5点以上を得点しなければならず、1失点すれば6得点以上、2失点すれば7得点以上が必要だ。

この日、日本とオーストラリアの試合でオーストラリアが勝利すれば、韓国の8強進出の可能性は完全に消える状況だった。日本は7回表まで0−1とリードを許したが、7回二死からの吉田正尚の逆転2ランで試合をひっくり返した。

日本は8回にも佐藤輝明の長打、鈴木誠也の押し出し四球で2点を追加した。

オーストラリアは9回、アレックス・ホールとリクソン・ウィングローブがソル本塁打を放って1点差まで追い上げた。