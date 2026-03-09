『そこまで言って委員会NP』で話題。癖強おじさんを手なづける“名物アナ”の対話力
“対話力”がビジネススキルとして語られる時代だ。立場も世代も異なる相手と、衝突せず、迎合もせずに議論を深める――。理想は簡単だが、現実は難しい。意見が空転し、場の空気が硬直する瞬間もある。そんな対話の行き詰まりを、どう突破するか。視聴者から「一言で場を整える」と評される読売テレビの黒木千晶アナ。その立ち回り、対話力は日常の会議にも応用できるヒントがあった！
「あっ、そのお話、さっきも伺いました（笑）。次へ進んでもいいですか？」
政治・経済から国際情勢まで、一線級の論客たちが時に声を荒らげ、時に放送コードギリギリの持論をぶつけ合う異色の討論番組『そこまで言って委員会NP』。議論がヒートアップし過ぎて堂々巡りになると、議長を務める読売テレビの黒木千晶アナウンサーは、海千山千の猛者たちに物怖じせず、事もなげに笑顔で言い放つ。ネット上でも「彼女の一言で番組が締まる」「猛者ぞろいのおじさんを確実に捌いている」と絶賛の声が相次ぐ。畏怖の念を込めてもこうも呼ばれている……、“猛獣使い”。
◆透明な糸を張ってカオスを愛でる
黒木氏は自身を「まとめ役」だとは考えていない。むしろ“良質なカオス”に歪みが生じて“悪質”に転化せぬよう、その微妙な境目を読み取ることに神経を研ぎ澄ませていると明かす。
「『司会は存在しないのが理想』、ジャーナリストで前任の議長だった辛坊治郎さんから引き継ぎの際にそう教えていただきました。意識としては、私から論客の皆さんに“透明な糸”が放射状に伸びているイメージ。何かあれば手応えを感じてピッと引っ張る。でも、こちらから言葉の格闘技に無理に割って入ることはしません」
暴走は、むしろ大歓迎だ。実際、現場では凄まじい言葉の応酬が繰り広げられている。 公明党の連立離脱を巡り、作家の竹田恒泰氏が「ようやく煩悩から解き放たれて解脱した」と独特の表現で大暴走する。さらに、中小企業の賃金問題に関する経済学者の竹中平蔵氏の分析を、ジャーナリストの須田慎一郎氏が「それはトヨタの理論だ」と一喝するシーンもある。論客たちが放つ、うがった見方や極論。それらが真っ向からぶつかり合うことで、彼らは声を荒らげることも珍しくなく、次第に現場の熱気は最高潮に達していく。
「高い専門性を備え、自分の意見に確固たる自信と情熱を持つ方々が集まっているからこそ、むき出しの個性がぶつかり合うことで生まれる“化学反応”を、面白がっていたい。それに、不思議なことに自然と笑いも生まれるんです。私はセンターにいますが、感覚としては空気に近いです」
同時に、元外交官で外交評論家の宮家邦彦氏に「宮家さんは、CIAですか？」とツッコミを入れたりと、その場を楽しんでいる一人の「聴衆」でもありたいとも語る。
「家でテレビを見ている私が『今、ここが気になる』と思った瞬間に、スタジオの私も同じことを質問している。そのバランス感覚は、失わないようにしています」
支配や管理の罠に嵌らず、相手のエネルギーを最大化させる“空気”に徹する。この謙虚なスタンスこそ、相手の心を開く土台となるのだ。
◆「忖度」はしない。「排除」もしない。
例えば、職場の会議や打ち合わせで上司の話が脱線し、同じ内容をぐるぐる回り始めたりする。「またか」とは思いつつも、評価への影響や関係悪化を恐れて、愛想笑いでやり過ごしてしまう人は少なくないだろう。だが黒木氏は、あえてそこに踏み込んでいく。
「『それ、さっきも聞きました』って、普通に言っちゃいます（笑）。もちろん、言い回しはオブラートに包みますし、タイミングにも注意を払います。でも限られた時間ですから、その方のもっと面白い話や自分の知らない世界について聞きたいじゃないですか」
「あっ、そのお話、さっきも伺いました（笑）。次へ進んでもいいですか？」
◆透明な糸を張ってカオスを愛でる
黒木氏は自身を「まとめ役」だとは考えていない。むしろ“良質なカオス”に歪みが生じて“悪質”に転化せぬよう、その微妙な境目を読み取ることに神経を研ぎ澄ませていると明かす。
「『司会は存在しないのが理想』、ジャーナリストで前任の議長だった辛坊治郎さんから引き継ぎの際にそう教えていただきました。意識としては、私から論客の皆さんに“透明な糸”が放射状に伸びているイメージ。何かあれば手応えを感じてピッと引っ張る。でも、こちらから言葉の格闘技に無理に割って入ることはしません」
暴走は、むしろ大歓迎だ。実際、現場では凄まじい言葉の応酬が繰り広げられている。 公明党の連立離脱を巡り、作家の竹田恒泰氏が「ようやく煩悩から解き放たれて解脱した」と独特の表現で大暴走する。さらに、中小企業の賃金問題に関する経済学者の竹中平蔵氏の分析を、ジャーナリストの須田慎一郎氏が「それはトヨタの理論だ」と一喝するシーンもある。論客たちが放つ、うがった見方や極論。それらが真っ向からぶつかり合うことで、彼らは声を荒らげることも珍しくなく、次第に現場の熱気は最高潮に達していく。
「高い専門性を備え、自分の意見に確固たる自信と情熱を持つ方々が集まっているからこそ、むき出しの個性がぶつかり合うことで生まれる“化学反応”を、面白がっていたい。それに、不思議なことに自然と笑いも生まれるんです。私はセンターにいますが、感覚としては空気に近いです」
同時に、元外交官で外交評論家の宮家邦彦氏に「宮家さんは、CIAですか？」とツッコミを入れたりと、その場を楽しんでいる一人の「聴衆」でもありたいとも語る。
「家でテレビを見ている私が『今、ここが気になる』と思った瞬間に、スタジオの私も同じことを質問している。そのバランス感覚は、失わないようにしています」
支配や管理の罠に嵌らず、相手のエネルギーを最大化させる“空気”に徹する。この謙虚なスタンスこそ、相手の心を開く土台となるのだ。
◆「忖度」はしない。「排除」もしない。
例えば、職場の会議や打ち合わせで上司の話が脱線し、同じ内容をぐるぐる回り始めたりする。「またか」とは思いつつも、評価への影響や関係悪化を恐れて、愛想笑いでやり過ごしてしまう人は少なくないだろう。だが黒木氏は、あえてそこに踏み込んでいく。
「『それ、さっきも聞きました』って、普通に言っちゃいます（笑）。もちろん、言い回しはオブラートに包みますし、タイミングにも注意を払います。でも限られた時間ですから、その方のもっと面白い話や自分の知らない世界について聞きたいじゃないですか」