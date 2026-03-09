防衛省が、反撃能力の柱として今年度内に初配備する長射程の「スタンド・オフ・ミサイル」について、今月２３日以降にも熊本市の陸上自衛隊・健軍駐屯地に配備されることが、陸自関係者への取材でわかった。

７日に搬入に向けた作業が始まった。

ミサイルは「１２式地対艦誘導弾能力向上型」。射程１０００キロを超え、侵攻する艦船を陸地から攻撃できる。中国などを念頭に防衛省が進める南西地域の防衛力強化の一環として、陸自西部方面総監部がある健軍駐屯地に配備することになった。

陸自関係者によると、７日に陸自がスタンド・オフ・ミサイルの開発、実験を行っていた富士駐屯地（静岡県）から、健軍駐屯地に向けて発射機などの搬出を始めた。順次、関連機器を運び、配備する予定という。

スタンド・オフ・ミサイルが配備されると、中国の沿岸部や台湾の周辺海域も射程に入り、侵攻部隊の射程圏外から攻撃することも可能になる。

防衛省は抑止力向上を強調するが、健軍駐屯地の地元住民らからは「攻撃対象になるのではないか」と不安の声が出ている。木村敬・熊本県知事と大西一史・熊本市長は７日にそれぞれコメントを発表。ともに防衛省側から搬入の事前連絡がなかったとして、丁寧な説明を求めた。８日夜には、反対する地元住民らが駐屯地前で抗議活動を行った。