滋賀県の名門私立・立命館守山中学校に通っていたソウタくん（仮名）は、入学直後の2022年6月からイジメを受けるようになった。ズボンを膝まで下げられて陰部を触られる、校内で足をつかまれて8メートル引きずられるなどのイジメを継続的に受け、学校の対応も十分ではなかった。

ソウタくんに対するイジメが始まったのは中学1年生の6月30日。きっかけは「マツケンサンバ」だったという。ソウタくんは当時の記憶をこう話す。

「イジメが始まったきっかけの1つとして思い当たるのは、昼休みの教室で自分が『マツケンサンバ』を踊ってふざけていた時に、一部の生徒から冷やかされたことです。そのため、別クラスに行って、そのクラスで流れているアニメを見ようとしたんです。すると、同級生のAがわざわざ別クラス前の廊下までやってきたんです。そのとき、腰のあたりをつかまれたので、倒れました。そして、僕の足を引っ張って無理やり教室へ連れ戻そうとしたんです」

教室前の廊下を約8メートルも引きずり回され…

Aら数人の男子生徒は別クラスにいたソウタくんを執拗に追いかけ、「お前、さっきのやつ（マツケンサンバ）もう一回やれよ」などと言いながら迫ってきた。ソウタくんは「からかわれるのは嫌だ」「向こうでビデオを見るから」と拒否したが、Aはソウタさんを押し倒すと、両足首を掴んで引きずり始めた。

ソウタくんは違うクラスの教室前の廊下を約8メートルも引きずり回され、その間ずっと「やめろ！」と言いながら足をバタバタさせるなど抵抗し続けていた。

「引きずられている途中に先生が偶然通りかかったので、Aは手を離しました。その後、Aは先生に注意されていたようです。ただ、先生に注意されたことがAは気に入らなかったのか、その後のいじめの原因になった気もします」（ソウタくん）

学校は翌日7月1日、担任がお互いに事情を聞いた上で「いじめ対策委員会」を開いて、「いじめ、からかい事案」として認知。その後は教室巡回を行うことになったが、ソウタくんに対するイジメはまったく落ち着かず、その後には長い地獄が待っていた。

ソウタくんに対する行為がイジメと認定された後に、三者面談が開かれた。この日にAの母親が「この間は、ごめんね」とソウタくんに声をかけたが、その直後からAによるイジメは強まり、日常的に「邪魔」「どけ」、「あっち行け」などの暴言を毎日あびせられるようになった。実はこの時点では、ソウタくんや母親はまだ状況を深刻には捉えていなかったという。

「ソウタのクラスは荒れていて、他にソウタ以上にきついイジメを受けている生徒もいたんです。友達もいて孤立していたわけでもなく、暴言だけの時点ではそこまで悩んではいなかったようです」（母親）

「彼はカースト上位で力があり、恐怖がずっとありました」

しかし状況は徐々に悪化していった。Aによる日常的な暴言は、ソウタくんの教室での居場所を奪っていった。

「Aと顔を合わせるたびに、『邪魔だ』、『どけ』という言葉を毎日執拗に言われ続けました。僕が何かしたり、他の生徒の輪に入ろうとするだけで言われるんです。例えば男子グループが集まって何かを見ている時に、僕が後ろから覗こうとするとAが割り込んできて『お前は邪魔だ、俺がここで見るからどけ』と排除するようなことが日常茶飯事でした」（ソウタくん）

Aはクラスの“スクールカースト”において上位にいる生徒だった。

「話が上手で周囲に人が集まるタイプだったので、Aが僕を「邪魔だ」と言うと、周囲も僕を仲間外れにするような空気になっていきました。彼の使う言葉はひどく、心に深く突き刺さりましたが、彼はカースト上位で力があり、反論してもさらにひどい嫌がらせをされるのではという恐怖がずっとありました。それで言い返すことができず、ただ黙って耐えるしかありませんでした」（同）

ソウタくんは、昼休みには1人で机に突っ伏して寝るふりをするしかなかった。かつて明るくモノマネを披露していた少年の面影は消えた。その精神的苦痛は、腹痛や頭痛、下痢、不眠といった身体症状として現れていた。

「担任の先生に何度も『孤立している』、『苦しんでいる』と文書や面談、電話などで訴えました。でも先生は、『本人が1人でいたいんだと思っていました』、『ほかの子は気のいい子ばかりだから、自分から頑張って入っていけばいい』と言うんです。仲間外れにされている子に向かって、それはなくないですか？ 先生のその無関心が、イジメをさらに加速させたと思っています」（母親）

「ズボンを脱がされるのは言葉の暴力以上に精神的にキツかった」

そして引きずり事件直後の7月には、ソウタくんを別のイジメ襲った。Aとは別の生徒Bが主導して、ソウタくんのズボンと下着を何度も引き下ろすようになったのだ。

「ズボンを下ろすイジメが始まった理由は本当にわかりません。自分でも思い当たる節が全くありませんでした。ズボンを脱がされるのは言葉の暴力以上に精神的にキツかったです。それでも、最初は仕返しが怖くて先生に言うこともできませんでした」（ソウタくん）

7月から始まったズボン下ろしは中1の間じゅう続いた。学年が上がりクラス替えでBと別のクラスになったが、むしろイジメの頻度は上がり、1年生の時は月に数回程度だったのが、週に2、3回の頻度で狙われるようになった。

ソウタくんのズボンとパンツを同時に引き下ろす行為が頻発し、陰部を触られることもあった。そのたびに「本当に嫌だ」「先生に言うからな」と必死に訴えたがBは聞く耳を持つどころかソウタくんの反応を面白がって笑い、周囲の生徒も止めに入る気配はなかった。

そして2023年4月28日には、同学年の生徒がグラウンドに集まっていた衆目の面前でズボンを完全に下ろされる決定的な事件が起きた。

ソウタくんはそれまでに何度も自分のクラスの担任教師に相談していたが状況が改善していなかったこともあり、近くにいたBのクラス担任のもとに必死に駆け寄った。

Bは教師に叱責され、10カ月続いたズボン下ろし行為はようやく収まった。しかし、苦難はこれで終わらなかった。

〈「口の中から血が出て止まらなくなり朦朧と…」名門・立命館守山中学でいじめのターゲットにされた中1男子が受けた苛烈な暴力の一部始終〉へ続く

