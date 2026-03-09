元AKB48のタレント板野友美（34）が、9日までに自身のXを更新。新車「レンジローバー イヴォーク」を公開した。

「新車イヴォーク」と前置きした上で4枚の新車の写真を公開。車体の色は黒だった。

「車内はもちろん土禁。車に乗ると汚れるのが気になって落ち着かない。掃除機とコロコロと水拭き、乾拭き用掃除用具完備。ナビ入れるまでに時間かかる。好きな曲かけないと運転できない」とつづった上で「うん。私が面倒くさくて誰も一緒にドライブしてくれないな？ #レンジローバー」と締めくくった。

このポストに対し「新車ほどこう言う気持ちになるの分かる」「そんな気になるなら走れなくない？ 汚れてもいい車乗ったがいいで」「レンジローバーってむしろ泥とか土、砂利が似合う…って思うのは私だけだろうか？」などと書き込まれていた。

「レンジローバー イヴォーク」は2026年モデルで661万円から916万円（消費税込）とされる。グレードや装備によって価格は変動する。2012年から販売されているコンパクト高級SUVとして知られる。

板野は4日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）で、家賃200万円超の豪華賃貸に住んでいると告白。夫のプロ野球ヤクルト高橋奎二投手（28）と家賃を分担し合っているという。