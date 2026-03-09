記念日を祝うデモに参加したモジタバ・ハメネイ師＝2019年5月、イラン首都テヘラン/Morteza Nikoubazl/NurPHoto/AP/File

（CNN）イラン国営メディアは9日、米軍とイスラエル軍の攻撃で2月28日に殺害されたアリ・ハメネイ師の後継となる最高指導者に、次男のモジタバ・ハメネイ師（56）が指名されたと伝えた。

モジタバ師は聖職者で構成する「専門家会議」（定数88）によって最高指導者に選ばれた。

専門家会議が過去に新指導者を選出したのは、1979年にイラン・イスラム共和国が誕生して以来、一度きりだった。30年以上前のこの時は、ルホラ・ホメイニ師の死去を受け、アリ・ハメネイ師が急きょ最高指導者に選出された。

米国のドナルド・トランプ大統領は5日、イランの次の指導者の任命には自分が関与しなければならないと主張し、アリ・ハメネイ師の息子の選出は「容認できない」と強調していた。

モジタバ師は舞台裏で大きな影響力を振るう存在として知られ、イスラム革命防衛隊や傘下の民兵組織バシジとのつながりも強い。高位の聖職者ではなく、現政権では役職に就いていなかった。

米財務省は2019年、イスラム革命防衛隊の「コッズ部隊」やバシジとの関係を理由に、モジタバ師を制裁対象としていた。

イスラエルの関係者によると、イスラエルは先週の攻撃でモジタバ師を標的としたが、負傷させることしかできなかったと見ている。