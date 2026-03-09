椅子をこんなに楽に持ち運べるなんて…3COINS「折りたたみチェア」が春に大活躍のワケ
遊園地などの屋外レジャー施設やアウトドアで重宝する折りたたみチェア。我が家では息子のサッカー観戦の時に欠かせないアイテムで、常に3脚は車に積んでいます。しかしトランクでスペースを取ってしまう＆持ち運び時にかさばるのが悩みで、ちょっと座りたい時用の小さなものを探していたところ、3COINSで発見しました。
え、これがイスなの……？ と疑いたくなるようなコンパクトさなのに、なんと耐荷重は約100kgというから驚き！ 気になる使い心地も含めてレビューしていきたいと思います。
◆たった520gで持ち運びラクラク！
テーマパークでの長い待ち時間や習い事観戦には簡易的な椅子があると便利ですよね。3COINSの「折りたたみチェア」は耐荷重約100kgという頼もしいスペックを備えながらも、持ち運ぶ時にはコンパクトになるデザイン。昨年9月に登場したものの即完売し、しばらく入手困難な状況が続いていた人気アイテムです。
価格は880円（税込）。1,000円以内で購入できるのも嬉しいポイントです。
収納時は縦約26.3×横10.5×奥行6.8cmと折りたたみ傘くらいの大きさで、どこから見ても椅子とは思えないデザイン。しかも約520gしかなく、とにかく軽い！
付属のストラップをつければ肩に掛けて持ち運ぶことが可能。一般的なアウトドア用の折りたたみチェアは収納時も大きく、長時間肩に掛けているとずっしりと重さを感じますが、3COINSのものは小さめの斜め掛けバッグのような印象。小学生の息子でもラクラク背負える軽さとサイズ感です。
大きめのレジャーバッグにも難なく収まるため、旅行などにもサクッと持って行くことができます。
◆組み立てや収納の難易度は……？
まず、ポーチのファスナーを開けるとフレームパイプが折り畳まれた状態で収納されています。
フレームを持ち上げるように引き出し、伸縮コードで繋がった計8ヶ所の穴に各フレームを差し込んで形を整えたら完成です。
収納する時には2本のフレームパイプをまとめて持ち、引っ張って8ヶ所のパイプを全て引き抜いてからフレームをクロスさせるようにねじって収納ポーチに収めます。
最初は少しコツが要りますが、慣れれば簡単！
◆サイズはコンパクトでも抜群の安定感
使用時のサイズは高さ約25.5×幅26×奥行き23cmで、座面の高さは21cm。試しに座ってみると、見た目はコンパクトながら耐荷重約100kgというだけあって予想以上の安定感。ぐらつくこともなく快適に使用できます。息子も初めて座る時には壊れないか不安そうでしたが、「意外としっかりしてるしガタガタしない！」と驚いていました。
収納バッグと椅子が一体となっているため、収納袋をなくしてしまうこともなく使い勝手抜群！ 我が家では3COINSの折りたたみチェアを車に常備することにし、元々積んでいたアウトドアチェアを1脚処分したのでトランクに余裕が生まれました。
こんなにも楽に持ち運べる椅子があったなんて……。これからの季節はお花見やピクニック、屋外レジャーで。また子どもの運動会や公園遊びでも、一年中活躍してくれそうな折りたたみチェア、おすすめですよ！
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
