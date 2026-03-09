元横綱・貴乃花光司氏（５３）が雰囲気ガラリな近影を見せた。

９日までに自身のインスタグラムを更新し、「朝から寄り切られました。」と報告。「毎朝の儀式のような形です。その後は手厚い攻撃です。」とつづり、愛犬とくつろぐ様子を投稿した。

子どものように無邪気な笑顔を見せる姿も。力士時代とイメージの違う姿にフォロワーは「可愛い子に寄り切られましたね〜良い時間を過ごされている様で見ていて微笑ましいです」「可愛くてほんわかします」「可愛すぎます 何より親方が幸せそうで嬉しく思います」「かわいい カメラ目線バッチリですね」「心がほっこりあたたまる、可愛いツーショット、幸せのお裾分け、ありがとうございます 感謝」「大事件ですね 平成の大横綱が寄り切られるなんて この世のものとは思えないパワーを秘めたワンちゃんなのかもしれません」とくぎ付けだった。

貴乃花氏は１９９５年に元フジテレビアナウンサーでタレントの河野景子と結婚し、３児をもうけるも２０１８年に離婚。２３年に再婚した。長男の花田優一は靴職人や画家、歌手などマルチに活動。次女の白河れいは２３年１月に芸能界デビュー。貴乃花氏自身もインスタグラムやＣＭで見せる近影が「今、体重何キロですか？」などの反響を呼んでいる。